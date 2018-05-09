Более 100 тысяч человек прошли бессмертным полком в Волгоградской области
В Волгограде озвучили примерное количество жителей и гостей города, посетивших Парад Победы и акцию «Бессмертный полк».
В Волгограде озвучили примерное количество жителей и гостей города, посетивших Парад Победы и акцию «Бессмертный полк».
Как сообщает «КП-Волгоград», по предварительным оценкам, посмотреть Парад Победы на площадь Павших Борцов пришли около 25 тысяч человек. Акция «Бессмертный полк» собрала в Волгограде около 55 тысяч человек, а в целом по области с портретами воевавших родственников прошло более 130 тысяч человек.
Безопасность во время празднования Дня Победы обеспечивали сотрудники полиции. Стражи порядка, в том числе, сопровождали колонну «Бессмертного полка» в Волгограде, идущую от площади Ленина до Мамаева кургана, а также охраняли покой волгоградцев и гостей города на главной высоте России и Центральной набережной.
Кроме того, по традиции в День Победы на улицах Волгограда работали