Более 100 тысяч человек прошли бессмертным полком в Волгоградской области

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает «КП-Волгоград», по предварительным оценкам, посмотреть Парад Победы на площадь Павших Борцов пришли около 25 тысяч человек. Акция «Бессмертный полк» собрала в Волгограде около 55 тысяч человек, а в целом по области с портретами воевавших родственников прошло более 130 тысяч человек.

Безопасность во время празднования Дня Победы обеспечивали сотрудники полиции. Стражи порядка, в том числе, сопровождали колонну «Бессмертного полка» в Волгограде, идущую от площади Ленина до Мамаева кургана, а также охраняли покой волгоградцев и гостей города на главной высоте России и Центральной набережной.