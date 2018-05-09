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17:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Более 100 тысяч человек прошли бессмертным полком в Волгоградской области

В Волгограде озвучили примерное количество жителей и гостей города, посетивших Парад Победы и акцию «Бессмертный полк».

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает «КП-Волгоград», по предварительным оценкам, посмотреть Парад Победы на площадь Павших Борцов пришли около 25 тысяч человек. Акция «Бессмертный полк» собрала в Волгограде около 55 тысяч человек, а в целом по области с портретами воевавших родственников прошло более 130 тысяч человек.

Безопасность во время празднования Дня Победы обеспечивали сотрудники полиции. Стражи порядка, в том числе, сопровождали колонну «Бессмертного полка» в Волгограде, идущую от площади Ленина до Мамаева кургана, а также охраняли покой волгоградцев и гостей города на главной высоте России и Центральной набережной.

Кроме того, по традиции в День Победы на улицах Волгограда работали девушки-регулировщицы.

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