В акции «Бессмертный полк» участвовали более 180 тысяч жителей области
В День Победы праздничные мероприятия прошли во всех муниципалитетах Самарской области.
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В День Победы праздничные мероприятия прошли во всех муниципалитетах Самарской области.
Одной из главных составляющих праздника во всех крупных населенных пунктах стала акция «Бессмертный полк». В этом году с фотографиями своих
Самым масштабным стал «Бессмертный полк» в Самаре, где в нем участвовали 48 тысяч человек. Проход колонны по площади Куйбышева стал кульминацией парада Победы.