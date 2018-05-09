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19:07 (мск), источник: Volga News

В акции «Бессмертный полк» участвовали более 180 тысяч жителей области

В День Победы праздничные мероприятия прошли во всех муниципалитетах Самарской области.

Источник: Volga News

Одной из главных составляющих праздника во всех крупных населенных пунктах стала акция «Бессмертный полк». В этом году с фотографиями своих родственников-участников войны, тружеников тыла, блокадников, детей войны, по улицам прошли 180 тысяч жителей региона.

Самым масштабным стал «Бессмертный полк» в Самаре, где в нем участвовали 48 тысяч человек. Проход колонны по площади Куйбышева стал кульминацией парада Победы.

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