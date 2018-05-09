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17:27 (мск), источник: Kazinform

Мемориальный комплекс «Подвиг» появился в парке Победы в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Новый мемориальный комплекс, посвященный подвигу казахстанцев во Второй мировой войне, появился в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Открывая мемориальный комплекс “Подвиг”, мы еще раз отдаем дань уважения старшему поколению, людям, которые, не щадя себя, ценой своей жизни сделали всё, чтобы нынешнее поколение могло мирно жить и строить будущее, — сказал в ходе праздничных торжеств в парке “Жеңіс” аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов. — Пусть зажженный “Вечный огонь” станет светлой памятью и горит долгое время святым огнем в наших сердцах и сердцах будущих поколений как символ благодарности и глубокой признательности ветеранам, как символ гордости за страну и народ».

Глава региона Аскар Мырзахметов выразил уверенность, что возведенный мемориальный комплекс, символизирующий героизм, мужество и величие духа защитников Отечества, станет местом вечной памяти и благодарности воинам, не вернувшимся с полей сражения, ветеранам тыла, день и ночь ковавшим Победу самоотверженным трудом.

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Как рассказали в областном акимате, в Таразе проходит масштабная реконструкция парков и скверов города, преобразование одного из самых молодых парков города — «Жеңіс» (Победы). Намечено изменить облик парка в соответствии с его названием, построить новые объекты, связанные с тематикой Второй мировой войны.

«В апреле по инициативе главы региона Аскара Мырзахметова начато строительство мемориального комплекса “Подвиг”, — сообщила пресс-служба акима области. — Благодаря неустанному труду работников и всех, кто принимал участие в строительстве, облик парка в короткое время изменился до неузнаваемости».

У главных ворот комплекса из мраморного травертина высотой 8 и длиной 13 метров установлены статуи воинов. Памятник Бауыржану Момышулы, который долгие годы стоял возле областного драматического театра, перенесен и установлен на каменном постаменте в центре мемориального комплекса «Подвиг». Перед памятником теперь располагается и «Вечный огонь», торжественно перенесенный сегодня с восточной окраины города ветеранами войны и военнослужащими РгК «Юг». Зажгли «Вечный огонь» ветераны Великой Отечественной войны Жаксылык Тажибаев и Иван Федорович Макеев.

На отдельных постаментах в мемориальном комплексе установлены стелы с именами 48-ми Героев Советского Союза, уроженцев Жамбылской области, награжденных медалью «Золотая звезда».

От Аллеи Героев тянутся шесть массивных гранитных стел, образующих Аллею Славы. Здесь высечены имена 105 тысяч жамбылцев, участников ВОВ. Отметим, что стелы полностью не заполнены, оставлены свободные места, так как продолжается кропотливая работа по восстановлению имен всех фронтовиков-жамбылцев, родившихся в регионе либо живших здесь в послевоенное время.

«В ближайшем будущем на территории парка будет открыт “Зал славы”, посвященный ветеранам войны и тыла, установят мемориал воинам-интернационалистам, памятники гражданам, участвовавшим в Афганской войне, помогавшим в устранении последствий ядерных испытаний в Семипалатинске и аварии на Чернобыльской атомной электростанции», — пояснили в пресс-службе акима области.

Кроме того, в парке проведена санитарная обрезка деревьев, заасфальтирована территория в 15 тысяч квадратных метров, проводятся мероприятия по благоустройству и озеленению. Облагораживается и территория, прилегающая к находящемуся рядом каналу «Үшбұлақ». В будущем здесь будут созданы условия для отдыхающих, проложат велосипедную и беговую дорожки.

В День Победы в Таразе возложили цветы к памятникам героям, погибшим в годы войны. В шествии «Бессмертного полка» участвовали 8 тысяч горожан (в 2017 году — 5,5 тысячи). Состоялось возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза, легендарному полководцу Бауыржану Момышулы.

К этой знаменательной дате в областном центре также разработаны специальные эскизы оформления центральных улиц, парков, размещено 14 билбордов, порядка 170 флажных конструкций. Более 100 наружных визуальных средств размещено в районах области.

По информации центра по выплате пенсий, на 3 мая 2018 года в области проживают 100 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (68 ветеранов и 32 инвалида), 1 130 приравненных к ним лиц, 5 239 тружеников тыла.

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