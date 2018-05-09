В акции «Бессмертный полк» в Казани приняли участие 163 тысячи человек

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Начавшаяся с марша войск казанского гарнизона и специальных подразделений, акция памяти объединила людей всех возрастов, национальностей и профессий в едином шествии. Поддержали акцию и первые лица республики — Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, а также представители министерств и ведомств республики и Исполкома города.

Сбор участников движения стартовал в 13.00, с первых же минут на шествие стали собираться тысячи горожан с портретами своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. «Все эти портреты, имена — это наша история, которую нельзя забывать, память, которую мы передаем из поколения в поколение. Без прошлого не бывает будущего, — поделился мнением участник шествия Надир Мусин, который со своей супругой Нелли Мусиной принимает участие в акции уже третий год подряд. — Я иду с портретом своего брата, Мусина Равиля Абдуллаевича. Он ушел на войну в 1942 году в 18 лет. С фронта не вернулся, родители получили извещение, что он числится без вести пропавшим. Всю свою жизнь они через военкоматы хотели найти его — не смогли. А я через 60 лет нашел его в Книге Памяти. Узнал, что он похоронен в братской могиле в Курской области, в пяти километрах от села Прохоровки, где проходило танковое сражение».

Нелли Мусина на шествие пришла с портретом своего отца, Муртазина Рафхата Авзаловича, подполковника, служившего на Ленинградском фронте военным хирургом. «Войну отец закончил в Праге, получил медаль “За взятие Праги”. На фронте заболел, и в 1953 году ушел из жизни. В справке так и было написано — умер от заболевания, связанного с пребыванием на фронте». Семья Мусиных вырастила двоих сыновей, помогает в воспитании четверых внуков, которым рассказывает о подвигах их предков. Нелли Рафхатовна отметила, что каждый год ее удивляет количество молодежи, которая участвует в шествии.

Делиться воспоминаниями о прошлом и рассказывать о подвигах своих родственников детям и внукам важным считает и Альберт Даминов, который в этом году к шествию присоединился впервые. Он написал книгу о своей родословной и судьбе жителей села Старое Ромашкино Чистопольского района, принимавших участие в войне. «Сам я иду с портретом своего отца, Даминова Гумара Шакировича, он участвовал в войне на Северо-Западном фронте, был командиром отделения. На войне он стал инвалидом — ему оторвало руку, вернулся в 18 лет без руки. Ушел из жизни в 1983 году. Сегодня историю его подвига и всех близких, воевавших на фронте, мои дети и внуки узнают из книги, которую я писал около пяти лет», — рассказал Альберт Даминов.

Уже во второй раз в шествии участвует Татьяна Александрова. Рассказывая историю о своих родственниках, внесших вклад в Победу, она со слезами на глазах подчеркивает, что сегодня — один из самых важных дней в жизни ее семьи. «На портрете мой дедушка — Самоловов Павел Афанасьевич. Он участвовал в финской кампании, ушел на фронт 22 июня 1941 года. Он шофер, вывозил раненых с передовой. Имеет награды: медаль “За отвагу” и Орден Красной Звезды, — рассказала Татьяна. — Я считаю, что это очень нужная акция, это нужно для конкретных людей, для нас — моего ребенка, моего внука. У нас на войне погибли 11 ближайших родственников. Я не хочу, чтобы об этом когда-нибудь забыли».

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил шествие «Бессмертного полка» на площади Свободы. В руках у Президента РТ — портрет его дяди со стороны отца — Минниханова Галимзяна Миннихановича. Он ушел на фронт в 19 лет, воевал в составе 359-го стрелкового полка. Погиб в результате ожесточенных боев под Москвой 15 декабря 1941.

Также в первых рядах шествия — Государственный Советник РТ, Герой Труда России Минтимер Шаймиев с портретом отца — Шаймиева Шарипа Шаймухамматовича, который был тяжело ранен в боях под Москвой и комиссован в 1942 году. Затем Шарип Шаймиев 25 лет проработал пердседателем колхоза в Актанышском районе.

Мэр Казани Ильсур Метшин вышел на марш с портретом деда по отцовской линии — Музагита Мухаметшевича Метшина. Он прошел всю войну — с первых дней и до Победы в 1945 году, получил пять ранений и две контузии.

По ходу шествия к нему присоединялись новые участники, увеличивая таким образом колонну. Всего горожане прошли порядка двух километров. Колонна двигалась по улице Карла Маркса через площадь Свободы, где, к слову, была организована концертная сцена, прошла по улицам Лобачевского, Кремлевской и завершила свой маршрут на площади Тысячелетия. Здесь для участников акции организовали концерт — для горожан выступали известные коллективы города и республики.

Всего в шествии приняли участие 163 тысячи человек. Организовать столь масштабную акцию помогают волонтеры — в этом году свой вклад в общее дело внесли около 500 добровольцев, которые помогали людям сориентироваться и направляли к сбору колонны.

«Бессмертный полк» — это всероссийское движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — среди них ветераны армии и флота, партизаны, бойцы сопротивления, труженики тыла, узники концлагерей, блокадники, дети войны и все, кто внес своей вклад в Великую Победу. Впервые шествие прошло в 2011 году в Томске, а сегодня оно охватывает более 80 государств и территорий.