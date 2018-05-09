Сразу в четырех областях РК объявлено штормовое предупреждение
Пыльная буря, гроза и туман ожидаются в ряде регионов Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Пыльная буря, гроза и туман ожидаются в ряде регионов Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков,
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Сутки 10 мая в Костанайской области ожидается местами гроза, туман и ветер 15−20 метров в секунду.
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В этой связи в этих регионах объявлено штормовое предупреждение.