Сразу в четырех областях РК объявлено штормовое предупреждение

Источник: Newtimes.kz

По прогнозам синоптиков, 10—11 мая в Атырауской области местами ожидается гроза, пыльная буря и усиление ветра восточного направления порывы 15−20 метров в секунду.

Также 10—11 мая в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление северо-восточного ветра 15−20 метров в секунду, местами гроза, пыльная буря, возможен град.

Сутки 10 мая в Костанайской области ожидается местами гроза, туман и ветер 15−20 метров в секунду.

1 0—12 мая в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря и восточный ветер 15−20 метров в секунду.