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17:26 (мск), источник: Newtimes.kz

Сразу в четырех областях РК объявлено штормовое предупреждение

Пыльная буря, гроза и туман ожидаются в ряде регионов Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Newtimes.kz

По прогнозам синоптиков, 10—11 мая в Атырауской области местами ожидается гроза, пыльная буря и усиление ветра восточного направления порывы 15−20 метров в секунду.

Также 10—11 мая в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление северо-восточного ветра 15−20 метров в секунду, местами гроза, пыльная буря, возможен град.

Сутки 10 мая в Костанайской области ожидается местами гроза, туман и ветер 15−20 метров в секунду.

10—12 мая в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря и восточный ветер 15−20 метров в секунду.

В этой связи в этих регионах объявлено штормовое предупреждение.

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Сразу в четырех областях РК объявлено штормовое предупреждение
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