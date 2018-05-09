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17:47 (мск), источник: УралПолит.ру

В центре Екатеринбурга поставили сцену с изображением американских бомбардировщиков, атакующих Большой театр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мая, УралПолит.Ru. Конфуз дизайнеров не скрылся от глаз горожан.

Екатеринбуржцев возмутила установленная в Историческом сквере города сцена для интерактивного театра. На ней изображены американские бомбардировщики В-17, сбрасывающие бомбы на Большой театр в Москве.

Сцену возвели на Плотинке в честь Дня Победы в рамках проекта «Театр Великой войны». Горожанам предлагалось посмотреть на «Интерактивную» реконструкцию одного из боев 1943 года, визуализированную с помощью спецэффектов, мультемедийных экранов и профессиональных актеров. «Новый День» пишет, что в анонсе мероприятия говорилось, что «для постановки задействованы архивные кадры Великой Отечественной войны».

Однако промах дизайнеров не скрылся от глаз екатеринбуржцев — на сцене интерактивного театра они обнаружили американские бомбардировщики В-17, которые сбрасывают бомбы на фасад Большого театра. Историческая неточность удивила горожан и они начали делиться ляпом дизайнеров в соцсетях.

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