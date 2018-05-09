В центре Екатеринбурга поставили сцену с изображением американских бомбардировщиков, атакующих Большой театр

Екатеринбуржцев возмутила установленная в Историческом сквере города сцена для интерактивного театра. На ней изображены американские бомбардировщики В-17, сбрасывающие бомбы на Большой театр в Москве.

Сцену возвели на Плотинке в честь Дня Победы в рамках проекта «Театр Великой войны». Горожанам предлагалось посмотреть на «Интерактивную» реконструкцию одного из боев 1943 года, визуализированную с помощью спецэффектов, мультемедийных экранов и профессиональных актеров. «Новый День» пишет, что в анонсе мероприятия говорилось, что «для постановки задействованы архивные кадры Великой Отечественной войны».