Рекордный «Бессмертный полк» прошел по Челябинску
Во второй половине дня в столице Южного Урала испортилась погода. Но ветер и срывающийся дождь не смогли помешать тем, кто решил влиться в колонны «Бессмертного полка».
Во второй половине дня в столице Южного Урала испортилась погода. Но ветер и срывающийся дождь не смогли помешать тем, кто решил влиться в колонны «Бессмертного полка».
Наоборот, несмотря на предгрозовую духоту и тяжелое небо, по центру Челябинска прошли 80 тыс. человек — это наш очередной рекорд, в прошлом году было 75 тыс. Фотографии и пронзительные истории южноуральских семей — в репортаже Агентства новостей «Доступ».
Люди шли семьями. Некоторые в исторической форме. Поднимались к главному корпусу ЮУрГУ, где в 13.00 началась формироваться колонна. В руках несли флаги, транспаранты и, конечно, портреты родственников — фронтовиков и тружеников тыла, их медали и ордена.
Часы стояния на площади возле университета для одних оказались тяжелым испытанием — бабушки переминались с ноги на ногу, просили соседей подержать штандарт, потому что устали руки; для других — минутой славы: снующие в толпе операторы с корреспондентами записывали синхроны для праздничных сюжетов, а люди с удовольствием рассказывали истории своих отцов и дедов. Каждая история достойна внимания, это трагедия семей, о которой сегодня, спустя целую человеческую жизнь (73 года!), вспоминают с радостью и гордостью.
«Мой прадед сбил вражеский самолет! 17 марта 1945 года», — рассказывает маленький челябинец. На фото — Ипполит Усолкин. Прожил 79 лет, всю войну прошел в пехоте, был зенитчиком. Получил медаль «За Отвагу». «Пока мы их помним, они живы, и полк этот будет
Акцию сопровождали артисты с военными песнями. Колонну возглавили красные машины «Победа», бойцы штаба «Бессмертный полк» пронесли штандарт Танкограда и копию Знамени Победы.
Возглавляли колонну первые лица региона. Губернатор Борис Дубровский нес портрет ефрейтора Василия Рябова. «Это прадед моих детей. Крестьянин, который хотел выращивать овощи и рожать детей. Но что поделать — пришлось воевать, защищать страну. Он прошел три войны: гражданскую, Финскую и Великую Отечественную, но в 45-м вернулся в родное село», — рассказал глава региона.
Он подчеркнул, что сегодня на проспекте Ленина 100 тыс. человек, а вместе с портретами родных — все 300 тыс., а значит, мы помним и благодарим.
В колонне были
Майор ГУФСИН Павел Клинников несет портрет своего деда — не простого солдата, а начальника разведки, который сыграл не последнюю роль в обороне Ленинграда и освобождении Украины. «В Славянске, где сейчас тоже идет война, вышли только трое… А в Кривом Роге он получил ранение. Это в 44-м произошло. Больше не воевал», — рассказывает офицер.
«Из года в год 9 мая мы празднуем День Победы. В этом году Великой Победе 73 года! А самым молодым из ветеранов, завоевавших и заработавших Победу, уже за 90. Время беспощадно, и каждый год
Добавим, что в эти майские дни потомки победителей уже прошли с портретами своих близких по Стамбулу и Токио, Лиссабону и Стокгольму, Сиднею и Торонто и еще десяткам городов мира.