Рекордный «Бессмертный полк» прошел по Челябинску

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Наоборот, несмотря на предгрозовую духоту и тяжелое небо, по центру Челябинска прошли 80 тыс. человек — это наш очередной рекорд, в прошлом году было 75 тыс. Фотографии и пронзительные истории южноуральских семей — в репортаже Агентства новостей «Доступ».

Люди шли семьями. Некоторые в исторической форме. Поднимались к главному корпусу ЮУрГУ, где в 13.00 началась формироваться колонна. В руках несли флаги, транспаранты и, конечно, портреты родственников — фронтовиков и тружеников тыла, их медали и ордена.

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Часы стояния на площади возле университета для одних оказались тяжелым испытанием — бабушки переминались с ноги на ногу, просили соседей подержать штандарт, потому что устали руки; для других — минутой славы: снующие в толпе операторы с корреспондентами записывали синхроны для праздничных сюжетов, а люди с удовольствием рассказывали истории своих отцов и дедов. Каждая история достойна внимания, это трагедия семей, о которой сегодня, спустя целую человеческую жизнь (73 года!), вспоминают с радостью и гордостью.

«Мой прадед сбил вражеский самолет! 17 марта 1945 года», — рассказывает маленький челябинец. На фото — Ипполит Усолкин. Прожил 79 лет, всю войну прошел в пехоте, был зенитчиком. Получил медаль «За Отвагу». «Пока мы их помним, они живы, и полк этот будет по-настоящему бессмертным», — говорит дочь Ипполита.

Акцию сопровождали артисты с военными песнями. Колонну возглавили красные машины «Победа», бойцы штаба «Бессмертный полк» пронесли штандарт Танкограда и копию Знамени Победы.

Возглавляли колонну первые лица региона. Губернатор Борис Дубровский нес портрет ефрейтора Василия Рябова. «Это прадед моих детей. Крестьянин, который хотел выращивать овощи и рожать детей. Но что поделать — пришлось воевать, защищать страну. Он прошел три войны: гражданскую, Финскую и Великую Отечественную, но в 45-м вернулся в родное село», — рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что сегодня на проспекте Ленина 100 тыс. человек, а вместе с портретами родных — все 300 тыс., а значит, мы помним и благодарим.

В колонне были инвалиды-колясочники. Их постарались поставить в начало колонны, чтобы была возможность помогать в труднопроходимых местах маршрута.

Майор ГУФСИН Павел Клинников несет портрет своего деда — не простого солдата, а начальника разведки, который сыграл не последнюю роль в обороне Ленинграда и освобождении Украины. «В Славянске, где сейчас тоже идет война, вышли только трое… А в Кривом Роге он получил ранение. Это в 44-м произошло. Больше не воевал», — рассказывает офицер.

«Из года в год 9 мая мы празднуем День Победы. В этом году Великой Победе 73 года! А самым молодым из ветеранов, завоевавших и заработавших Победу, уже за 90. Время беспощадно, и каждый год кого-то из них мы не досчитываемся в парадном строю. Чем дальше война, тем больше наши потери. Но есть сила, над которой время не властно, это человеческая память! Человек жив, пока жива память о нем! Наша святая обязанность — сохранить память о героизме и жертвенности народа, о каждом из наших дедов, а для кого-то уже и пра-прадедов, женщин, мужчин, детей, погибших и выживших — обо всех и о каждом!» — говорит координатор Бессмертного полка в Челябинской области Елена Скорнякова.