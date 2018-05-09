В Ташкенте в связи с салютом перекроют ряд центральных улиц

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Ташкенте 9 мая в связи с салютом будет перекрыто движение на нескольких центральных улицах, сообщает корреспондент Sputnik.

«В связи с проведением салюта с 19:30 до 22:00 будет перекрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Б. Бобоева — Бобура, по улице Байналминал, от улицы Фуркат до улицы И. Каримова, по улице Бешёгоч, по проспекту Ш. Рашидова», — отметили в столичном ГУВД.

Напомним, что салют будет дан в 21:00 с площади «Навруз» в Национальном парке Узбекистана. В общей сложности планируется произвести 42 залпа с фейерверками.