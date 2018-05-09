Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Привет США: мимо доллара и санкций Китай идет в Крым
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Солдат смог увидеть рождение дочки, сидя на полу аэропорта
Туризм оказался очень вредным для окружающей среды
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
В Сети показали кадры оставленной истребителем спутной струи
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
«Приговор»: профессор из США о новом правительстве РФ - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
18:14 (мск), источник: Известия

«Народ ликовал»

Дети войны вспоминают, как в СССР встречали 9 мая 1945 года.

33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

Мир в 73-й раз отметил День Победы. Свидетели исторических событий 9 мая 1945 года рассказали «Известиям», как всенародное торжество проходило впервые.

Композитор Владимир Дашкевич:

Читайте также
В России прошла акция «Бессмертный полк» (фото)

 — Была ветреная, но весенняя погода. Всё вышли из квартир. Народ ликовал, веселился. Не то чтобы это на нас свалилось неожиданно. Мы проставляли флажки на картах, следили за тем, как советские войска движутся на запад, смотрели, как сжимается кольцо вокруг Берлина. Это было в каждой квартире. Но всё равно в тот день было очень яркое впечатление, что мы победили чуть ли не весь мир. Такое было настроение.

Для меня как для 11-летнего ребенка это выглядело как большая красочная демонстрация. Люди были в необычайно приподнятом настроении. И надо сказать, что мало кто пил. Это тот случай, когда на улицах пьяных не было совсем. Народ понимал, что это великий день. Нам в школе не задавали уроков — под это дело мы «прогуляли» дня три.

Народный артист России, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон:

Читайте также
Битва, переломившая ход войны

— Этот день я встретил в городе Славянске в Донбассе. Мне было девять лет. В девять утра услышал крики и шум в коммунальной квартире, в которой мы жили. К крикам в коммуналке я привык — периодически приходили похоронки. А тут я вдруг увидел улыбающиеся лица, заплаканные, радостные. Пришла мама. Я спросил: «Мамуля, что случилось?» Она говорит: «Сынок, просыпайся. Победа

Люди радовались, что война закончилась, что не будет больше похоронок. Вдовы плакали. А те, кто ждали своих мужей и сыновей, радовались, что могут надеяться вскоре увидеть их.

Обычно нам не позволяли гулять до наступления темноты из-за бандеровских банд. Но в тот день нам разрешили просто погулять — праздник есть праздник. Это было единственное развлечение, других не было. Ни угощений, ни праздничных столов — ничего этого тогда было.

Заслуженный юрист РФ Генри Резник:

Новость
Города разрушенные и восстановленные

— 9 мая 1945 года я лежал в саратовской больнице с дифтерией. Радости это, конечно, не приносило. Но я помню, какое было ликование в тот день. У всех были радостные светящиеся лица — даже у тех, кто в другие дни был неприветлив. Пришла мама и сказала: «Гарька, победа!». Я ведь помню бомбежки Саратова в 1942 году, когда рядом шла Сталинградская битва. А блокадником не стал по счастливой случайности. Я родился в Ленинграде, но незадолго до войны отца назначили директором Саратовской консерватории.

 Фильмы о войне, которые незаслуженно забыли
Автомобили Великой Отечественной
США ввели санкции против российских оборонных структур
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
В России прошла акция «Бессмертный полк» (фото)
Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше
Президента Румынии оштрафовали на $510 за слово «преступники»
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь