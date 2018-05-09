На границе Челябинской области и Казахстана ограничили движение
На пропускном пункте «Бугристое» на
На пропускном пункте «Бугристое» на
Для автомобилистов закрыли две полосы дороги от въезда в пункт пропуска до границы,
«В рамках реконструкции будут обустроены подъезды к многостороннему автомобильному пункту пропуска Бугристое, — рассказал начальник
Работы на этом участке планируют закончить в июле, затем дорожники начнут реконструкцию второй половины дороги. Окончательный срок сдачи объекта — ноябрь этого года. На время работ в управлении прогнозируют пробки на границе, поэтому просят южноуральцев, отправляющихся в Казахстан, планировать маршрут через другие пункты пропуска, в частности, через Мариинский в Брединском районе и Николаевку в Варненском районе. Эти пункты будут работать в штатном режиме.