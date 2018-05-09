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17:59 (мск), источник: Newtimes.kz

На границе Челябинской области и Казахстана ограничили движение

На пропускном пункте «Бугристое» на российско-казахстанской границе в Челябинской области 7 мая начался очередной этап реконструкции трассы А-310, передает chelyabinsk.74.ru.

Источник: Newtimes.kz

Для автомобилистов закрыли две полосы дороги от въезда в пункт пропуска до границы, из-за чего возможны заторы, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ региона.

«В рамках реконструкции будут обустроены подъезды к многостороннему автомобильному пункту пропуска Бугристое, — рассказал начальник пресс-службы Дмитрий Кузнецов. — 7 мая введены ограничения по правой стороне проезжей части, со стороны Казахстана закрыты две полосы. По левой стороне будет организовано реверсивное движение и введены ограничения скоростного режима».

Работы на этом участке планируют закончить в июле, затем дорожники начнут реконструкцию второй половины дороги. Окончательный срок сдачи объекта — ноябрь этого года. На время работ в управлении прогнозируют пробки на границе, поэтому просят южноуральцев, отправляющихся в Казахстан, планировать маршрут через другие пункты пропуска, в частности, через Мариинский в Брединском районе и Николаевку в Варненском районе. Эти пункты будут работать в штатном режиме.

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