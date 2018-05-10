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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Южноафриканцы нашли свой стадион в Саранске

И сочли это высшей похвалой себе.

Архитекторы и болельщики из ЮАР отмечают сходство стадиона FNB Stadium в Йоханнесбурге, открытого в 1987 году и перестроенного к финалу чемпионата мира 2010 года, с «Мордовия Арена», построенным в Саранске к ЧМ-2018. Правда, как сообщило южноафриканское подразделение новостного портала Business Insider, если простые болельщики видят в этом чуть ли не коррупцию на высшем уровне, то архитекторы даже благодарны за такую очевидную похвалу.

Как сообщает Business Insider SA, в ЮАР разгорелся настоящий скандал после того, как в стране увидели фотографии построенного в Саранске стадиона «Мордовия Арена». Его трудно отличить от построенного десятилетиями ранее южноафриканского стадиона — йоханнесбургского FNB Stadium, известного также как Soccer City — «Город футбола».

FNB Stadium для многих южноафриканцев имеет особое значение. Именно тут Нельсон Мандела выступил со своей первой речью после освобождения в 1990 году. Именно тут проходила траурная церемония прощания с ним. Поэтому многие южноафриканские пользователи Twitter не стали скрывать, что не находят подобное совпадение забавным. «Россия украла концепт нашего стадиона. Уверен, что Зума продал права Путину и деньги прибрал», — возмущается, к примеру, пользователь @Lwazisto.

Что же до самих архитекторов, то они смотрят на сложившуюся ситуацию куда спокойнее. «Копирование — высшая похвала», — цитирует издание Боба ван Беббера, архитектурного директора фирмы Boogertman + Partners, которая принимала участие в создании проекта стадиона в Йоханнесбурге. По его словам, однако, «сходства очень определенны». «Не то чтобы мы обвиняли их в копировании. Наша идея, которая воплощена в этом проекте, будет отличаться от их идеи, если таковая у них есть», — говорит господин ван Беббер. Кроме, собственно, подозрительно неоригинальной формы стадиона ван Беббер в качестве «очевидного сходства» назвал и рисунок по фасаду стадиона, и даже цвет кресел — оранжевый. «Возможно, еще одно случайное совпадение», — заметил он. По его словам, полностью репродуцировать архитектурные проекты не принято. «Впрочем, очень немногие идеи по-настоящему являются уникальными, — добавил господин ван Беббер.— Я не могу сказать, использовались ли наши идеи… при проектировании (мордовского.— “Ъ”) стадиона».

«Мордовия Арена» была спроектирована ООО «Саранскгражданпроект», и ее строительство завершилось в апреле этого года. Как сообщает Business Insider, в России должностные лица оргкомитета ЧМ-2018 назвали сходство «не более чем случайным совпадением», которое, впрочем, им нравится.

Филипп Ночевка.

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