9 мая в Симферополе. Праздник, который запомнится надолго

Главная цель, с которой мы сегодня встречаем этот праздник — это вспомнить родных, ведь нет в России семьи, где бы ни был памятен свой герой. Это чувство гордости за нашу страну, за тот подвиг, который совершили. Хочется сказать одно: гордимся своей страной, любим и ценим наших ветеранов, гордимся их подвигом, равняемся на них при принятии решений. Желаем мирного неба над головой, уверен, что Российская Федерация и наша молодёжь, которая руководствуется примером наших ветеранов, сделает всё, чтобы наша страна была самой успешной, самой могучей в мире. Мы в это верим. Слава нашим ветеранам! Да здравствует Россия!

С. Аксёнов Глава Республики