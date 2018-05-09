9 мая в Симферополе. Праздник, который запомнится надолго
9 мая в Симферополе было людно. В центре города, на проспекте Кирова собрались десятки тысяч горожан и гостей Крыма.
9 мая в Симферополе было людно. В центре города, на проспекте Кирова собрались десятки тысяч горожан и гостей Крыма.
Люди самых разных возрастов, профессий и вероисповеданий. Их собрал вместе праздник — День Победы. Самый главный праздник в году. Порядка тысячи военнослужащих прошли парадным маршем. Вслед за военнослужащими Симферопольского гарнизона чеканным шагом прошли подразделения МЧС, кадеты и юнармейцы, а также формирования крымского казачества.
В параде были задействованы 33 единицы военной техники: бронированные спецмашины «Рысь» и спецмашина «Тайфун», на которых могут устанавливаться пулеметы ПКТ калибра 7,62 миллиметра с увеличенным боекомплектом и 12,7-миллиметровый пулемет «Утёс» или «Корд», а также автоматический гранатомет АГС-30. Также были представлены бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, артиллерийские установки: 152-миллиметровые гаубицы «Мста», боевые машины реактивного залпового огня «Град», средства противовоздушной обороны: переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и новейшие
Продолжилось мероприятие прямым включением с Парада Победы на Красной площади. После поздравительной речи Президента Российской Федерации Владимира Путина участники праздничных мероприятий почтили память павших минутой молчания. С трибуны на площади Ленина всех ветеранов, участников и гостей торжества с великим праздником поздравили Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и Председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Главная цель, с которой мы сегодня встречаем этот праздник — это вспомнить родных, ведь нет в России семьи, где бы ни был памятен свой герой. Это чувство гордости за нашу страну, за тот подвиг, который совершили. Хочется сказать одно: гордимся своей страной, любим и ценим наших ветеранов, гордимся их подвигом, равняемся на них при принятии решений. Желаем мирного неба над головой, уверен, что Российская Федерация и наша молодёжь, которая руководствуется примером наших ветеранов, сделает всё, чтобы наша страна была самой успешной, самой могучей в мире. Мы в это верим. Слава нашим ветеранам! Да здравствует Россия!
73 года назад прозвучали победные залпы, но в человеческой памяти эта дата — 9 мая — навсегда останется великой. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто на фронте и в тылу приближал Победу. Никогда не забудем о подвиге севастопольцев, керчан, жителей города воинской славы Феодосии. Без преувеличения скажу, что каждый населенный пункт нашего полуострова достоин такого высокого звания. Низкий поклон живым, и вечная память всем тем, кого уже нет среди нас, — сказал Председатель Госсовета РК В. Константинов.
Продолжилось празднование шествием многотысячной колонны «Бессмертного полка». Более 45 тысяч крымчан с портретами родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны, прошли от площади им. Ленина до парка им. Гагарина, где возложили цветы к Вечному огню на Могиле неизвестного солдата.
Отметим, что масштабом, организацией и многочисленностью праздничных мероприятий 9 мая 2018 года запомнится надолго.
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