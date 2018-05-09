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19:11 (мск), источник: Комсомольская правда

К концу недели в Самаре ухудшится погода

Местами по области ожидаются дождь и гроза.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 41% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни погода в Самарской области станет немного хуже. Кратковременный дождь и гроза ожидаются уже сегодня, в среду 9 мая.

— Температура воздуха составит от 20 до 25 градусов выше нуля, а на севере — до 15 градусов. К концу рабочей недели под влиянием гребня антициклона, сформировавшегося над северными широтами, температура воздуха станет ниже, — рассказывают в Приволжском УГМС.

Днем в четверг, 10 мая, температура воздуха будет от 10 до 15 градусов со знаком «плюс», в пятницу, 11 мая — от 11 до 16 градусов выше нуля. Ночью столбил термометра опустится до 3−8 градусов тепла.

В четверг местами, а в пятницу в большинстве районов региона пройдет кратковременный дождь, не исключена гроза. Будет дуть северо-восточный ветер, 6−11 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 15−17 метров в секунду.

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