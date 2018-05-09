Коляску в виде «Катюши» к 9 мая сделала своему сыну жительница Усть-Каменогорска

Источник: Newtimes.kz

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Правнучка трех ветеранов ВОВ Оксана Татаринова третий год подряд на 9 мая из обычных картонных коробок делает своему сыну необычные коляски, и каждый год — разные.

«В прошлом году я сделала Мирону коляску в виде танка, а когда ему было 9 месяцев — в виде советского самолета, в этот раз решила изготовить картонный каркас в виде боевой машины «Катюши», — рассказала Оксана.

Двухлетний Мирон — праправнук трех участников Великой Отечественной войны. Дед Оксаны по матери — Кадыров Вагис Садыкович был конюхом, подвозил снаряды бойцам. Прадед — Канцеров Рафик погиб в самом начале войны под Украиной. Долгое время числился без вести пропавшим. Потом Оксана с мамой нашли его здесь, в Усть-Каменогорске, в музее «Книга памяти».