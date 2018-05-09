Коляску в виде «Катюши» к 9 мая сделала своему сыну жительница Усть-Каменогорска
Необычное транспортное средство горожане могли наблюдать во время шествия «Бессмертного полка» на набережной имени Славского, передает ustinka.kz.
Необычное транспортное средство горожане могли наблюдать во время шествия «Бессмертного полка» на набережной имени Славского, передает ustinka.kz.
Правнучка трех ветеранов ВОВ Оксана Татаринова третий год подряд на 9 мая из обычных картонных коробок делает своему сыну необычные коляски, и каждый год — разные.
«В прошлом году я сделала Мирону коляску в виде танка, а когда ему было 9 месяцев — в виде советского самолета, в этот раз решила изготовить картонный каркас в виде боевой машины «Катюши», — рассказала Оксана.
Двухлетний Мирон — праправнук трех участников Великой Отечественной войны. Дед Оксаны по матери — Кадыров Вагис Садыкович был конюхом, подвозил снаряды бойцам. Прадед — Канцеров Рафик погиб в самом начале войны под Украиной. Долгое время числился без вести пропавшим. Потом Оксана с мамой нашли его здесь, в
Еще один ее прадедушка — Канцеров Ахметжан служил в царской армии, а потом участвовал в Великой Отечественной войне. Никого из прадедов Оксаны уже нет в живых, но в семье чтят их память. Многих горожан порадовала необычная коляска,