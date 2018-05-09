Популярные артисты поздравили астанчан с Днем Победы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня на городской площади известные артисты казахстанской эстрады исполнили песни военных лет, передает официальный сайт столичного акимата.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня на городской площади известные артисты казахстанской эстрады исполнили песни военных лет, передает официальный сайт столичного акимата.
Вход на концерт был свободный, посетить его мог любой желающий. Несмотря на прохладную погоду, сегодня здесь царила праздничная и дружественная атмосфера.
Жителей и гостей столицы поздравили Бейбит Корган, Турар Толеутай, Сара Исак, Ерасыл Бозаев, Жади, Берик Сексембекулы, Ринат Мальцагов, Альбина Оганесян, группы «Сарыарка», «Дәуір», артисты Дворца «Жастар» и другие.