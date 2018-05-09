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19:24 (мск), источник: Kazinform

Популярные артисты поздравили астанчан с Днем Победы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня на городской площади известные артисты казахстанской эстрады исполнили песни военных лет, передает официальный сайт столичного акимата.

Источник: Kazinform

Вход на концерт был свободный, посетить его мог любой желающий. Несмотря на прохладную погоду, сегодня здесь царила праздничная и дружественная атмосфера.

Жителей и гостей столицы поздравили Бейбит Корган, Турар Толеутай, Сара Исак, Ерасыл Бозаев, Жади, Берик Сексембекулы, Ринат Мальцагов, Альбина Оганесян, группы «Сарыарка», «Дәуір», артисты Дворца «Жастар» и другие.

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