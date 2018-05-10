Автопробег в Воронеже из-за массовости разорвался на части, но состоялся
В массовом заезде в честь Дня Победы приняло участие около 200 автомобилистов.
В массовом заезде в честь Дня Победы приняло участие около 200 автомобилистов.
В Воронеже состоялся автопробег, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Собравшись в Коминтерновском районе участники флешмоба колонной двинулись по городу, ориентируясь на памятники и мемориалы в честь воинов, защищавших Воронеж от фашистов.
Изначально маршрут был задуман такой: Московский
По словам участников пробега, колонна разорвалась практически сразу, так как многие водители не решились проезжать на красный цвет в тех местах, где камеры фиксируют это нарушение.
В некоторых местах активисты самостоятельно пытались регулировать движение транспорта, но это не всегда получалось сделать корректно для всех участников движения. При этом абсолютное большинство тех, кому приходилось задержаться
Возможно, остановки у мемориалов, где автомобилисты отдавали дань подвигу предков, тоже создавали неудобные для проезда ситуации, но эти моменты проезжающие мимо водители принимали понимающе.
Всего в пробеге поучаствовало около 200 автомобилей. Многие из них были не просто украшены к празднику, но и представляли из себя настоящие инсталляции.
Напомним, в прошлом году подобная акция была вовсе запрещена ГИБДД.