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19:27 (мск), источник: Sputnik.by

Минчане с размахом отпраздновали День Победы

Минск встретил 9 Мая громче всех городов страны; горожане побывали на многочисленных концертах, подкрепились в палатках с угощениями, а теперь ждут салют, который прогремит в 23:00.

Источник: Sputnik.by

День Победы в Беларуси традиционно отмечают с размахом: празднования раскинулись сегодня в каждом, даже самом маленьком населенном пункте страны; шумнее всех гуляет столица — горожане и гости буквально заполонили улицы города. Корреспондент Sputnik Валерия Берекчиян побывала в главных праздничных локациях: рассказываем, как Минск отметил 9 мая 2018 года.

Цветы и слезы на площади Победы

Минчане начали день с возложения цветов: одна из главных точек празднования — площадь Победы — заполнилась горожанами уже в 11:00. После обеда на подступах к монументу с зажатыми в руках цветами толпятся пары, целые семьи, большие компании — отдать дань погибшим воинам приходят, сменяя друг друга, сотни горожан.

«Как повезло сегодня с погодой», — порадовалась женщина с гвоздиками. «В такой день всегда должно светить солнце», — заметила ее собеседница, вспоминая не по-майски прохладный праздник в прошлом году.

В витиеватых подземных ходах даже ближе к вечеру встречаются люди, принимавшие участие в шествии «Бессмертного полка»: и вне колонны горожане держат портреты погибших на войне родных, большие и маленькие, бережно прижимая к груди. Дети несут самодельные открытки и рисунки; пока наверху идет подготовка к грандиозному вечернему концерту, песнями военных лет прогуливающихся минчан развлекают уличные музыканты.

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Периметр Вечного огня сплошь заполнен свежими цветами, которых становится только больше, и окружен людьми, которые в тишине смотрят на пламя. Среди них — нарядная пара преклонных лет с тонким букетом красных гвоздик: как рассказала Sputnik женщина, в военные годы ее мать была медсестрой и погибла под обстрелом в 1944 году. А сидящего неподалеку в инвалидном кресле ветерана с усеянной орденами грудью обступили со всех сторон: легко хлопают по плечу, знакомятся, поздравляют и спрашивают о его чувствах.

«Спасибо вам! Долгих вам лет и сил. Можно сделать с вами фото?», — улыбнулась подошедшая к ветерану женщина, протянув цветы, а он лишь благодарно кивнул.

Вокруг вовсю идет подготовка к вечернему концерту телепроекта «Площадь Победы-2018»: здесь выступит Президентский оркестр, а также, по словам организаторов, ведущие эстрадные и оперные исполнители. Уже организованы посадочные места (пока занятые людьми, присевшими отдохнуть от прогулок), частично расставлена аппаратура. К слову, Площадь Победы станет одной из пяти локаций города, которую в 23:00 озарит праздничный фейерверк.

Забег отважных малышей

На традиционный уже «Забег отважных» собрались сегодня в парке Победы и дети разных возрастов, и взрослые бегуны.

Детей ожидали такие же испытания на дистанции, как и взрослых, только в чуть облегченном виде. Участники преодолевали препятствия в виде автомобильных покрышек, понтонной переправы, отвесной стены и прочих.

Каждый участник соревнований получил свою медаль, независимо от того, как он пробежал. Взрослые участники, к тому же, получили денежные призы, а победителям детских забегов достались памятные подарки.

Праздник у Дворца спорта начинается у самого подземного перехода: здесь ждут внимания лошади и компактные аттракционы; очереди у палаток со сладкой ватой, попкорном и воздушными шарами набиты детьми.

Чуть ближе к Дворцу — толпа, не протолкнуться. На площадке у фонтана-амфитеатра состязаются силачи из Беларуси и стран-соседок — как и в прошлом году, они ворочают, кажется, неподъемные тяжести в рамках турнира по силовому экстриму. Сегодня они по очереди двигают грузовик, а удивленные зрители наблюдают, окружив спортсменов: одни уверенно пробираются в первые ряды, другие забираются на парапеты и лестницы.

В зоне палаток с угощениями власти организовали внушительную посадочную зону, однако всем желающим ее не хватает. Впрочем, отсутствие мест за столиками не мешает минчанам поедать шашлык, запах и дым от которого доходит до противоположного побережья Свислочи.

«Мы с сыном с утра побывали у Вечного огня — отнесли цветы. А к обеду приехали сюда, можно сказать, на запах. Замечательный праздник, смотрите сами, людям весело», — поделилась с корреспондентом Sputnik минчанка Дарья.

Традиционная солдатская каша

Незнакомцы теснятся за высокими столами, быстро становясь собеседниками; молодежь облюбовала траву в окрестностях — особенно предусмотрительные даже прихватили пледы. Если и те, кто перекусывает стоя или на ходу, попутно высматривая следующий пункт назначения.

За 2 рубля предлагают попробовать солдатскую кашу, за 3−5 рублей — колбаски или шашлык из разных видов мяса; в некоторых палатках нашлись хот-доги (3 рубля) и шаурма (5 рублей), а также блины (даже с красной икрой, за 8,5 рублей), вареная кукуруза и сладости. В целом, ассортимент в палатках идентичен, так что особенно больших очередей нет — люди равномерно рассредоточены по всей гастро-зоне.

Ближе к проспекту организована выездная торговля — продают товары отечественного производства — одежду, обувь и аксессуары. Ажиотажа здесь не замечаем, зато выставка-ярмарка «Город мастеров» белорусов заинтересовала. У многих стендов — небольшое столпотворение: люди рассматривают вручную созданные белорусскими рукодельниками украшения и платки, интерьерные мелочи и посуду, игрушки и другие необычные вещицы.

«Какая красота! И вы это сами, вручную сделали?» — восхитилась женщина у одной из точек, взяв в руки сделанную из бисера брошь.

Концерт начался здесь в обед, а завершится лишь в одиннадцать вечера. Артисты намерены выступать тут весь день: слушатели умиляются детским коллективам и подпевают фронтовой лирике. Под самой сценой — зрительный зал из пластиковых стульев, который заполонен, невзирая на яркое солнце.

Скучающим взглядом провожают гостей работники местных точек проката: предлагают велосипеды, сегвеи и гироскутеры, но разве минчанам есть до них дело, когда вокруг столько не изученных мест?

Особая программа, посвященная празднованию Дня Победы, захватила и территорию Верхнего города. Концерт у Ратуши также продлится до самого салюта. Под сценой совершенно довольны только дети, сидящие на отцовских плечах; остальные зрители старательно вытягивают шеи в попытке разглядеть артистов.

Прохожих развлекают живые статуи — от них никак не могут оторваться восторженные дети; молодежь делает селфи в немногочисленных фотозонах, люди постарше фотографируются на фоне привезенной сюда раритетной техники. Купить хот-дог или сувенир предлагают лишь в постоянно расположенных тут лавках.

Городские празднования закончатся любимым горожанами салютом, который в этом году прогремит 30 залпами в 23:00 из пяти точек: в районе площади Победы, вблизи стелы «Минск — город-герой», на взлетном поле аэропорта Минск-1, в деревне Зацень около водохранилища Дрозды и в Уручье — в микрорайоне Восточный.

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