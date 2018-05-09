Самую большую хору станцевали в центре Кишинёва 9 мая
Грандиозным концертом отмечают в Кишинёве День Победы и День Европы. Концерт начался с выступления народных коллективов.
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Грандиозным концертом отмечают в Кишинёве День Победы и День Европы. Концерт начался с выступления народных коллективов.
Затем народные ансамбли стали танцевать хору, к которой присоединились и обычные зрители. В мероприятии принимают участие коллективы со всех уголков страны.
Концерт в центре столицы завершится красочным фейерверком. Всех жителей и гостей столицы приглашают принять участие в праздновании Дня Победы и Дня Европы.