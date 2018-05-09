МГУ занял третью строчку в рейтинге вузов стран с развивающимися экономиками по версии THE

Источник: ИТАР-ТАСС

ЛОНДОН/МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. МГУ им. Ломоносова занял третье место в рейтинге университетов стран с активно развивающимися экономиками, а всего от России в список попали 27 вузов — на три больше, чем годом ранее. Об этом говорится в распространенном в среду рейтинге британского издания Times Higher Education (THE), при подготовке которого были проанализированы более 350 вузов из 42 стран.

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«Всего в рейтинг вошло 27 российских университетов. Первое место среди российских вузов занял МГУ им. М. В. Ломоносова, попав на третью позицию, второе место среди вузов РФ в рейтинге занял МФТИ (11-я позиция), третье — НИЯУ “МИФИ” (19-я позиция)», — отметили в пресс-службе. Там добавили, что в топ-100 рейтинга THE вошли 11 российских университетов.

Самых значительных успехов в этом году достигли такие вузы, как НИТУ «МИСиС», поднявшийся на 64 позиции до 99 места, Самарский государственный аэрокосмический университет, вырвавшийся из группы 251−300 до 123 места, Томский политехнический университет, занявший 21-е место против 56-го годом ранее, и Томский государственный университет, расположившийся на 36-й строчке вместо 60-й в 2017 году. Некоторые вузы, наоборот, ухудшили свое положение. Так, ИТМО упал с 27-го места на 57-е.

Потенциал России — мнение эксперта

Редактор рейтинга Фил Бейти, комментируя показанные российскими вузами результаты, обратил внимание на большой потенциал России в образовательной сфере, однако предупредил об угрозах со стороны Китая и Индии.

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«У России есть потенциал для того, чтобы превратиться в глобального мирового игрока в области высшего образования, и мы видим, что нескольким заведениям удалось в этом году показать значительный прогресс, — сказал он. — Однако реализовать амбициозный государственный Проект 5−100, целью которого является к 2020 году добиться того, чтобы пять университетов вошли в Топ-100 мировых рейтингов вузов, будет чрезвычайно сложно, особенно в свете продолжающегося движения вверх по рейтингу Китая и обладающей все большими амбициями Индии».

По мнению эксперта, в такой ситуации принципиально важно вкладывать деньги в образование, а также создавать условия для того, чтобы выпускники вузов оставались работать в своей стране. «Непрерывные инвестиции будут ключевым фактором, точно так же, как неустанные усилия по привлечению ведущих мировых академических талантов и — что критически важно, — удержание собственных, так как в прошлом многие высококвалифицированные российские выпускники покинули страну, чтобы продолжать свою карьеру в других странах, — полагает Бейти. — Российские университеты должны дальше продолжать укреплять международное сотрудничество и партнерские отношения. Это даст толчок к улучшению глобальной репутации и повышению уровню влияния в области исследований, что жизненно необходимо для того, чтобы прибавить позиции в подобных важных рейтингах».

Лидеры рейтинга и методология

Тем временем вузы из КНР, как и упомянул Бейти, доминируют в рейтинге стран с активно развивающимися экономиками. В этом году 63 из них оказались представлены в списке по сравнению с 52 годом ранее. Китайские учебные заведения занимают семь позиций в Топ-10, а на самой высокой строчке в пятый раз подряд разместился Пекинский университет.

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Второе место по представительству в рейтинге занимает Индия с 42 вузами при том, что в прошлом году в рейтинг попали 27 университетов из этой страны. Самая высокая позиция у Индийского научного университета (13).

Третью строчку по количеству представленных вузов занимает Бразилия.