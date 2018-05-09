МГУ занял третью строчку в рейтинге вузов стран с развивающимися экономиками по версии THE
Всего в рейтинг вошло 27 российских университетов.
Всего в рейтинг вошло 27 российских университетов.
ЛОНДОН/МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. МГУ им. Ломоносова занял третье место в рейтинге университетов стран с активно развивающимися экономиками, а всего от России в список попали 27 вузов — на три больше, чем годом ранее. Об этом говорится в распространенном в среду рейтинге британского издания Times Higher Education (THE), при подготовке которого были проанализированы более 350 вузов из 42 стран.
«Всего в рейтинг вошло 27 российских университетов. Первое место среди российских вузов занял МГУ им. М. В. Ломоносова, попав на третью позицию, второе место среди вузов РФ в рейтинге занял МФТИ (11-я позиция), третье — НИЯУ “МИФИ” (19-я позиция)», — отметили в
Самых значительных успехов в этом году достигли такие вузы, как НИТУ «МИСиС», поднявшийся на 64 позиции до 99 места, Самарский государственный аэрокосмический университет, вырвавшийся из группы 251−300 до 123 места, Томский политехнический университет, занявший 21-е место против 56-го годом ранее, и Томский государственный университет, расположившийся на 36-й строчке вместо 60-й в 2017 году. Некоторые вузы, наоборот, ухудшили свое положение. Так, ИТМО упал с 27-го места на 57-е.
Потенциал России — мнение эксперта
Редактор рейтинга Фил Бейти, комментируя показанные российскими вузами результаты, обратил внимание на большой потенциал России в образовательной сфере, однако предупредил об угрозах со стороны Китая и Индии.
«У России есть потенциал для того, чтобы превратиться в глобального мирового игрока в области высшего образования, и мы видим, что нескольким заведениям удалось в этом году показать значительный прогресс, — сказал он. — Однако реализовать амбициозный государственный Проект 5−100, целью которого является к 2020 году добиться того, чтобы пять университетов вошли в Топ-100 мировых рейтингов вузов, будет чрезвычайно сложно, особенно в свете продолжающегося движения вверх по рейтингу Китая и обладающей все большими амбициями Индии».
По мнению эксперта, в такой ситуации принципиально важно вкладывать деньги в образование, а также создавать условия для того, чтобы выпускники вузов оставались работать в своей стране. «Непрерывные инвестиции будут ключевым фактором, точно так же, как неустанные усилия по привлечению ведущих мировых академических талантов и — что критически важно, — удержание собственных, так как в прошлом многие высококвалифицированные российские выпускники покинули страну, чтобы продолжать свою карьеру в других странах, — полагает Бейти. — Российские университеты должны дальше продолжать укреплять международное сотрудничество и партнерские отношения. Это даст толчок к улучшению глобальной репутации и повышению уровню влияния в области исследований, что жизненно необходимо для того, чтобы прибавить позиции в подобных важных рейтингах».
Лидеры рейтинга и методология
Тем временем вузы из КНР, как и упомянул Бейти, доминируют в рейтинге стран с активно развивающимися экономиками. В этом году 63 из них оказались представлены в списке по сравнению с 52 годом ранее. Китайские учебные заведения занимают семь позиций в Топ-10, а на самой высокой строчке в пятый раз подряд разместился Пекинский университет.
Второе место по представительству в рейтинге занимает Индия с 42 вузами при том, что в прошлом году в рейтинг попали 27 университетов из этой страны. Самая высокая позиция у Индийского научного университета (13).
Третью строчку по количеству представленных вузов занимает Бразилия.
Рейтинг THE Emerging Economies University Rankings 2018 охватывает 378 ведущих университетов. Помимо упомянутых стран, при составлении рейтинга были проанализированы университеты в ЮАР, Турции, Катаре, Кипре, Венгрии, Польше, Румынии, Словении, Словакии, Чешской Республики, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран. Методика рейтинга основана на 13 показателях эффективности, среди которых — преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности.