Николай Басков о приезде в Молдову: «Я безумно счастлив находиться здесь»

«Я сегодня безумно счастлив, потому что в такой памятный день для всех нас я нахожусь в Кишиневе, и готов сейчас выйти на сцену для того, чтобы порадовать великолепную публику, которая с теплотой меня встречает и любит мои песни. И, конечно, я очень благодарен Владу Плахотнюку за то, что в самые памятные и торжественные праздники я всегда приезжаю в Молдову, чтобы дарить свое творчество и получаю взамен невероятные эмоции зрителей», — сказал Николай Басков.