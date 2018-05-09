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19:48 (мск), источник: Publika.md

Николай Басков о приезде в Молдову: «Я безумно счастлив находиться здесь»

На центральной площади, где проходит концерт в честь Дня Победы и Дня Европы, встретили знаменитого российского певца Николая Баскова.

Источник: Publika.md

«Я сегодня безумно счастлив, потому что в такой памятный день для всех нас я нахожусь в Кишиневе, и готов сейчас выйти на сцену для того, чтобы порадовать великолепную публику, которая с теплотой меня встречает и любит мои песни. И, конечно, я очень благодарен Владу Плахотнюку за то, что в самые памятные и торжественные праздники я всегда приезжаю в Молдову, чтобы дарить свое творчество и получаю взамен невероятные эмоции зрителей», — сказал Николай Басков.

Также российский певец поделился впечатлениями от концерта, организованного Демократической Партией, отметив что это «невероятное содружество счастья, любви и удовольствия».

Николай Басков пожелал всем хорошего настроения и еще раз поблагодарил за возможность выступить на молдавской сцене.

«Для артиста самое главное в жизни это радость на лице зрителей. Я надеюсь завоевать каждое сердце своим выступлением. С праздником!», — добавил эстрадный певец.

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