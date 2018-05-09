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20:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Прогноз погоды в Молдове на 10 мая: По всей стране — слабые дожди

Приводим прогноз синоптиков на завтра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 36% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Комсомольская правда

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 10 мая, в Молдове ожидаются слабые дожди. В столице температура днем будет +23…+26 градусов.

На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +22…+25 градусов.

На юге Молдовы температура воздуха составит +24…+27 градусов.

Атмосферное давление — нормальное. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

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