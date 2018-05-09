Прогноз погоды в Молдове на 10 мая: По всей стране — слабые дожди
Приводим прогноз синоптиков на завтра.
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Приводим прогноз синоптиков на завтра.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 10 мая, в Молдове ожидаются слабые дожди. В столице температура днем будет +23…+26 градусов.
На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +22…+25 градусов.
На юге Молдовы температура воздуха составит +24…+27 градусов.
Атмосферное давление — нормальное. Ветер