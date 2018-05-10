Гаишники и судебные приставы запретили воронежским должникам продавать свои машины
Два ведомства провели совместный рейд.
Два ведомства провели совместный рейд.
Судебные приставы провели рейд вместе с сотрудниками ГИБДД. Инспекторы останавливали машины, а сотрудники ФССП, в свою очередь, изучали документы. Как сообщили в
— В отношении этих должников были вынесены постановления об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств. Также должникам были вручены требования о погашении задолженности, — комментируют в ведомстве.