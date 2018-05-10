Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Песков высказался о новом назначении Мутко
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
Туризм оказался очень вредным для окружающей среды
«Расстанемся с ЗОЖем»: Ксения Алферова отказалась от диеты
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
«Это удар»: Россия превзошла ожидания украинцев Крымским мостом
Украинский певец оказал россиянам на Eurovision
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Образ дня: Ксения Собчак позирует в кимоно за 200 тысяч рублей
«Расстанемся с ЗОЖем»: Ксения Алферова отказалась от диеты
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
32На Красной площади прошел Парад Победы
08:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Гаишники и судебные приставы запретили воронежским должникам продавать свои машины

Два ведомства провели совместный рейд.

Источник: Агентство «Москва»

Судебные приставы провели рейд вместе с сотрудниками ГИБДД. Инспекторы останавливали машины, а сотрудники ФССП, в свою очередь, изучали документы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время мероприятия проверили 126 водителей. Выяснилось, что 34 из них числятся в базе судебных приставов как должники.

— В отношении этих должников были вынесены постановления об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств. Также должникам были вручены требования о погашении задолженности, — комментируют в ведомстве.

Все новости региона
 Пропавшего 2-летнего мальчика из Бурятии нашли мертвым
Почему россиянам нельзя верить украинцам
Ракетным ударом Израиля уничтожена сирийская РЛС
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Билл Гейтс рассказал об угрозе глобальных эпидемий
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
МИД России отреагировал на новые американские санкции
В ГД оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира Чехи станут первым серьезным соперником команды Ильи Воробьева на турнире
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь