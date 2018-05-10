Гаишники и судебные приставы запретили воронежским должникам продавать свои машины

Судебные приставы провели рейд вместе с сотрудниками ГИБДД. Инспекторы останавливали машины, а сотрудники ФССП, в свою очередь, изучали документы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время мероприятия проверили 126 водителей. Выяснилось, что 34 из них числятся в базе судебных приставов как должники.