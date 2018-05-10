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17:57 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Перспективное лекарство от облысения — счастливая случайность и новые возможности?

Исследователи уверяют, что новое лекарство сможет существенно изменить жизнь людей, страдающих от потери волос.

Ученые, возможно, нашли новое лекарство от облысения, причем почти случайно: изначально испытываемый препарат предназначался для лечения остеопороза.

Однако в ходе лабораторных экспериментов исследователи обнаружили, что лекарство активно воздействует на волосяные фолликулы, стимулируя рост волос.

В состав препарата входит вещество, которое подавляет белок, препятствующий росту волос и являющийся одной из причин облысения.

По словам руководителя проекта, доктора Нейтана Хокшоу из Университета Манчестера, теперь необходимо провести отдельные клинические испытания, чтобы убедиться в том, что препарат действительно эффективен при облысении и при этом безопасен.

На сегодняшних день существуют лишь два лекарства для лечения облысения (андрогенной алопеции):

миноксидил — для мужчин и женщин;.

финастерид — только для мужчин.

Ни одно из них не прописывается врачами в Британии, а кроме того, они не всегда достаточно эффективны и имеют побочные действия. В результате пациенты чаще прибегают к операции по пересадке волос.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале PLOS Biology, проводилось в лабораторных условиях на образцах волосяных фолликулов кожи головы, взятых у более чем сорока мужчин, сделавших пересадку волос.

Сначала внимание группы ученых привлек циклоспорин А — иммунодепрессант, который уже несколько десятилетий прописывают пациентам после трансплантации, чтобы предотвратить отторжение донорского органа, и также для смягчения симптомов аутоиммунных заболеваний.

Исследователи заметили, что этот препарат снижает активность белка, известного как SFRP1, — важнейшего регулятора роста, воздействующего на различные ткани, в том числе и волосяные фолликулы.

Однако это лекарство не подходило для лечения облысения из-за побочных эффектов.

Тогда ученые обратили внимание на другое соединение, WAY-316606, воздействующее на тот же белок, и обнаружили, что оно подавляет его еще более эффективно.

По словам доктора Хокшоу, новый препарат может сильно изменить жизнь людей, страдающих от потери волос.

Почему выпадают волосы?

Определенное количество волос выпадает каждый день, и это не должно вызывать беспокойства. Есть два типа облысения: временное и постоянное.

К врачу следует обратиться в том случае, если:

волосы стали выпадать неожиданно;.

начали появляться проплешины;.

волосы выпадают клочьями;.

чешется и зудит кожа головы;.

вы переживаете из-за потери волос.

Представитель Британской ассоциации дерматологов в интервью Би-би-си отметил, что это очень интересное исследование.

«От потери волос страдает достаточно много людей, часто это влияет на эмоциональное состояние человека, может подорвать его самооценку и уверенность в себе. Однако, конечно же, прежде чем предлагать это лекарство людям, необходимо провести дополнительные исследования», — подчеркивает он.

«Для людей, страдающих от потери волос, нет какого-то универсального лекарства. Лечение может давать разные, порой нестабильные результаты. По этой причине любые новые методы лечения вызывают большой интерес: они дают людям больше возможностей, больше шансов добиться необходимого эффекта», — отмечает он.

Иэн Уэстбрук.

Корреспондент Би-би-си.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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