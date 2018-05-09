Во время салюта в Екатеринбурге было сделано 7000 залпов
Небо над уральской столицей раскрашивали разноцветными огнями 70 салютных установок.
Небо над уральской столицей раскрашивали разноцветными огнями 70 салютных установок.
Празднование Дня Победы в Екатеринбурге по традиции завершилось военным салютом и праздничным фейерверком. Первые залпы раздались в 22.30 и не смолкали затем на протяжении 20 минут.
— Более 70 салютных установок сделали семь тысяч пиротехнических залпов, после которых вечернее небо украсили вспышки белых, красных и зеленых искр, — рассказали в
Кстати, грохот пушек, который разносился по городу, был лишь своеобразным спецэффектом. Салютные установки выстреливали почти бесшумно. А громыхание создавалось с помощью холостых выстрелов из шести 76-миллиметровых орудий и артиллерийский установок.