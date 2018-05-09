Во время салюта в Екатеринбурге было сделано 7000 залпов

Празднование Дня Победы в Екатеринбурге по традиции завершилось военным салютом и праздничным фейерверком. Первые залпы раздались в 22.30 и не смолкали затем на протяжении 20 минут.

— Более 70 салютных установок сделали семь тысяч пиротехнических залпов, после которых вечернее небо украсили вспышки белых, красных и зеленых искр, — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. — Старт огненному действу дали военные мотострелковой бригады. Затем подключились пиротехники, которые устроили красочное шоу и запустили фейерверк с трех точек.