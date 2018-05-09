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21:56 (мск), источник: Sputnik.by

Площадь танцевала майский вальс: в Гродно прошел флешмоб Победы

Десятки пар пришли на центральную площадь Гродно, чтобы всем вместе исполнить вальс под песню «Венский вальс».

Источник: Sputnik.by

Массовое исполнение вальса прошло в День Победы на площади Ленина в Гродно. Флешмоб «Вальс Победы» собрал несколько десятков пар.

Площадь Ленина на День победы на день превратилась в большую танцевальную площадку. С самого утра здесь звучали старые мелодии, под которые каждый желающий смог потанцевать.

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Чаще всего здесь звучали звуки вальса, чтобы горожане могли потренироваться и умело исполнять классический танец во время флешмоба.

В 17:00 ведущий объявил, что флешмоб Победы начинается и пригласил горожан танцевать майский вальс. Включили знаменитую песню «Венский вальс» и площадь закружилась в танце. Участие принимали и школьники, и люди постарше. Всего в вальсе кружилось несколько десятков пар.

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