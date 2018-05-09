Площадь танцевала майский вальс: в Гродно прошел флешмоб Победы

Источник: Sputnik.by

Массовое исполнение вальса прошло в День Победы на площади Ленина в Гродно. Флешмоб «Вальс Победы» собрал несколько десятков пар.

Площадь Ленина на День победы на день превратилась в большую танцевальную площадку. С самого утра здесь звучали старые мелодии, под которые каждый желающий смог потанцевать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6JMGnljAzso?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чаще всего здесь звучали звуки вальса, чтобы горожане могли потренироваться и умело исполнять классический танец во время флешмоба.