Площадь танцевала майский вальс: в Гродно прошел флешмоб Победы
Десятки пар пришли на центральную площадь Гродно, чтобы всем вместе исполнить вальс под песню «Венский вальс».
Десятки пар пришли на центральную площадь Гродно, чтобы всем вместе исполнить вальс под песню «Венский вальс».
Массовое исполнение вальса прошло в День Победы на площади Ленина в Гродно. Флешмоб «Вальс Победы» собрал несколько десятков пар.
Площадь Ленина на День победы на день превратилась в большую танцевальную площадку. С самого утра здесь звучали старые мелодии, под которые каждый желающий смог потанцевать.
Чаще всего здесь звучали звуки вальса, чтобы горожане могли потренироваться и умело исполнять классический танец во время флешмоба.
В 17:00 ведущий объявил, что флешмоб Победы начинается и пригласил горожан танцевать майский вальс. Включили знаменитую песню «Венский вальс» и площадь закружилась в танце. Участие принимали и школьники, и люди постарше. Всего в вальсе кружилось несколько десятков пар.