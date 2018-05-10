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08:43 (мск), источник: ИА REGNUM

В Польше увековечено имя красноармейца из Воронежской области

9 мая в Польше увековечено имя рядового Василия Авдеева, погибшего в немецком лагере «Шталаг IB» в 1944 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, инициатором памятной акции стал польский общественник Славомир Нецецкий из г. Ольштынок, в окрестностях которого расположено кладбище советских военнопленных.

Год назад польские общественники вместе с нашим корреспондентом в Калининграде сделали бесценный подарок потомкам красноармейцев, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков на территории Польши. Польские граждане выслали землю с военного кладбища под Ольштынком, где покоятся более 50 тыс. советских солдат — военнопленных лагеря Шталаг IB.

Среди тех, кому выслали землю, были и родные Василия Авдеева. Его племянница Тамара Кузнецова из Воронежской области рассказала корреспонденту ИА REGNUM всё, что известно о своем дяде:

«Василий Павлович Авдеев родился в 1925 году в поселке Хлебороб Абрамовского (ныне Таловского района) Воронежской области. Окончил семь классов. До войны помогал отцу Павлу Герасимовичу возить почту на лошадях из райцентра в поселок. Играл отлично на гармони. Его отец пропал без вести на территории Украинской ССР в районе села Сахновщина, а сын попал в плен в Польше, где умер в концлагере в 1944 году. Навеки остался 19-летним».

В этом году родные солдата обратились к польским единомышленникам и ИА REGNUM с просьбой установить фоторамку на одной из безымянных братских могил. Сегодня просьба была выполнена. Снимок 19-летнего Василия Авдеева прикреплен к небольшой мраморной доске. Рядам зажжена лампадка и лежат гвоздики, увитые российским триколором.

«От себя и всех родственников благодарю людей, которые нам помогли отыскать пропавшего дядю и увековечить память о нем, — Андрея Выползова и Славомира Нецецкого. Сбылась моя мечта — мы узнали судьбу дорогого нам человека. Его мать Пелагея Константиновна до конца своих дней думала о сыне, но так и не узнала. как он погиб и где покоится. Нам повезло, мы знаем, где покоится его прах, хотя в мире есть тысячи человек, которые, по-прежнему, ищут своих павших во время Великой Отечественной войны родственников», — сказала Тамара Кузнецова.

Родные солдаты продолжили, что «очень приятно, что в этом добром деле нам помогли общественники из Польши».

«Это знак хорошей дружбы россиян и поляков, так пусть и будет в дальнейшем. У меня были две подруги из Польши, мы с ними переписывались, долго дружили. Всем мира, добра, счастья», — сказала Тамара Кузнецова.

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