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22:17 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 10 мая

Завтра на большей части территории Молдовы пройдут грозовые дожди. Ветер северо-восточный, слабый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 36% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах воздух прогреется до 23 градусов, в Сороках на градус ниже. В Бельцах прогнозируют 24 выше ноля. В Оргееве температурный максимум составит 25 градусов. В Леове и Тирасполе плюс 26, столько же и в Кагуле. В Комрате термометры покажут 27 градусов.

В столице ночью температурный максимум составит 14 градусов, днём 25 выше ноля и дожди. В ближайшие дни температура воздуха немного понизится. Синоптики прогнозируют 23 градуса.

На большей части территории Европы завтра пройдут дожди. В Мадриде воздух прогреется до 24 градусов, в Париже прогнозируют 18 выше ноля. В Берлине температурный максимум составит 27 градусов, в Лондоне плюс 16. В Риме термометры покажут 22 градуса. В Вене воздух прогреется до 26 градусов, столько же ожидается и в Будапеште. В Белграде температурный максимум составит 24 градуса. В Праге термометры покажут 25 выше ноля. В Варшаве прогнозируют плюс 28. В Афинах воздух прогреется до 25 градусов. В Анкаре ожидается 23 градуса. В Бухаресте ясно, там температурный максимум составит 19 градус. В Киеве прогнозируют плюс 24, в Москве 14 выше ноля.

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