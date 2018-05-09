Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Максим Галкин исполнил мечту 4-летнего сына
В Москве построят горнолыжный курорт
Как Вторая мировая повлияла на моду
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Судебная тяжба: Проклова разделит дом с бывшим мужем - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
«Приговор»: профессор из США о новом правительстве РФ - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
22:31 (мск), источник: Sputnik

Ташкентское небо озарил салют Победы

Празднование 73-й годовщины победы над фашизмом в узбекской столице завершилось грандиозным салютом. Чтобы горожане смогли лучше увидеть это световое шоу в центре города даже перекрыли несколько улиц.

Источник: Sputnik

Вечером 9 мая на площади и улицы в центре Ташкента вышли тысячи горожан, чтобы полюбоваться салютом. Особенно много люде было на площади Дружбы народов, куда совсем недавно вернулся памятник семье Шамахмудова.

Яркие кадры фейерверка и тысячи счастливых лиц — достойное завершения праздничных мероприятий в День памяти и почестей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Ташкентское небо озарил салют Победы
Мирзиёев объяснил, почему памятник семье Шамахмудова вернулся на место
МИД России отреагировал на новые американские санкции
В ГД оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков
В акции «Бессмертный полк» участвовали более десяти млн россиян
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
Мотоциклист сбит насмерть на старте 5-го этапа «Джиро д’Италия»
Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Сборная России по хоккею дозаявила троих игроков на ЧМ-2018 Таким образом, для полной заявки на мировое первенство у национальной российской команды остаётся одно место
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь