Ташкентское небо озарил салют Победы
Празднование 73-й годовщины победы над фашизмом в узбекской столице завершилось грандиозным салютом. Чтобы горожане смогли лучше увидеть это световое шоу в центре города даже перекрыли несколько улиц.
Празднование 73-й годовщины победы над фашизмом в узбекской столице завершилось грандиозным салютом. Чтобы горожане смогли лучше увидеть это световое шоу в центре города даже перекрыли несколько улиц.
Вечером 9 мая на площади и улицы в центре Ташкента вышли тысячи горожан, чтобы полюбоваться салютом. Особенно много люде было на площади Дружбы народов, куда совсем недавно вернулся памятник семье Шамахмудова.
Яркие кадры фейерверка и тысячи счастливых лиц — достойное завершения праздничных мероприятий в День памяти и почестей.