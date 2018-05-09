Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Солдат смог увидеть рождение дочки, сидя на полу аэропорта
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Судебная тяжба: Проклова разделит дом с бывшим мужем - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
«Приговор»: профессор из США о новом правительстве РФ - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
23:31 (мск), источник: БЕЛТА

Салют завершил празднования Дня Победы в Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня Победы в Минске завершилось салютом в 30 залпов, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Торжества начались с республиканской акции «Беларусь помнит» и возложения венков к монументу Победы в Минске. В церемонии приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, высшие должностные лица, руководители госорганов, ветераны Великой Отечественной войны, общественность, представители молодежных и детских организаций, общественных объединений.

Во всех районах столицы 9 мая прошли культурные, спортивные, информационные и другие мероприятия. Главным местом проведения городского праздника стала площадка у Дворца спорта. В концертных программах приняли участие творческие коллективы и исполнители Минска, работала выставка-ярмарка мастеров народного творчества. В парке Победы был организован Всебелорусский приключенческий легкоатлетический «Забег отважных».

Вечером на площади Победы состоялся праздничный концерт телепроекта «Площадь Победы — 2018». Построенный в формате киноконцерта, он включал популярные песни военных и послевоенных лет. Композиции исполнялись в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. В программе приняли участие популярные белорусские исполнители и творческие коллективы, актеры минских театров. Почетным гостем стал народный артист России Лев Лещенко.

Праздничные акция, концерты, шествия и другие мероприятия по случаю 73-й годовщины Победы прошли также во всех регионах страны.

Праздничный салют 9 мая прогремел в пяти точках столицы: в районе площади Победы, у стелы «Минск — город-герой», в аэропорту Минск-1, в районе деревни Зацень и в микрорайоне Восточный. Таким образом, за салютом могло наблюдать максимальное число жителей и гостей Минска. Салюты были даны и в областных центрах страны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Где будет салют в Минске в День Победы
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
МИД России отреагировал на новые американские санкции
В ГД оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков
В акции «Бессмертный полк» участвовали более десяти млн россиян
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
Мотоциклист сбит насмерть на старте 5-го этапа «Джиро д’Италия»
Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Сборная России по хоккею дозаявила троих игроков на ЧМ-2018 Таким образом, для полной заявки на мировое первенство у национальной российской команды остаётся одно место
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь