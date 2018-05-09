Салют завершил празднования Дня Победы в Беларуси

Источник: БЕЛТА

Торжества начались с республиканской акции «Беларусь помнит» и возложения венков к монументу Победы в Минске. В церемонии приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, высшие должностные лица, руководители госорганов, ветераны Великой Отечественной войны, общественность, представители молодежных и детских организаций, общественных объединений.

Во всех районах столицы 9 мая прошли культурные, спортивные, информационные и другие мероприятия. Главным местом проведения городского праздника стала площадка у Дворца спорта. В концертных программах приняли участие творческие коллективы и исполнители Минска, работала выставка-ярмарка мастеров народного творчества. В парке Победы был организован Всебелорусский приключенческий легкоатлетический «Забег отважных».

Вечером на площади Победы состоялся праздничный концерт телепроекта «Площадь Победы — 2018». Построенный в формате киноконцерта, он включал популярные песни военных и послевоенных лет. Композиции исполнялись в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. В программе приняли участие популярные белорусские исполнители и творческие коллективы, актеры минских театров. Почетным гостем стал народный артист России Лев Лещенко.

Праздничные акция, концерты, шествия и другие мероприятия по случаю 73-й годовщины Победы прошли также во всех регионах страны.

Праздничный салют 9 мая прогремел в пяти точках столицы: в районе площади Победы, у стелы «Минск — город-герой», в аэропорту Минск-1, в районе деревни Зацень и в микрорайоне Восточный. Таким образом, за салютом могло наблюдать максимальное число жителей и гостей Минска. Салюты были даны и в областных центрах страны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bikenj9nj5A/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bikenj9nj5A/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Салют в честь 9 мая 2018. 73 года Победы. #минск #салют #9мая #деньпобеды</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/dextromethrophan88/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Dextromethrophan</a> (@dextromethrophan88) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-09T20:27:11+00:00">May 9, 2018 at 1:27pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.