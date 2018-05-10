Димаш Кудайберген прошелся по красной дорожке Каннского кинофестиваля
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился фото с красной дорожки Каннского кинофестиваля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился фото с красной дорожки Каннского кинофестиваля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Снимки появились на странице Димаша в Инстаграме. В подписи певец благодарит всех причастных к созданию его образа.
Как сообщалось ранее, Димаш Кудайберген должен был выступить на официальном приеме «Казахский вечер в Каннах» вместе с народной артисткой РК Айман Мусахаджаевой, Государственным оркестром «Академия солистов» и другими артистами.
Отметим, для Димаша это второй приезд на Каннский кинофестиваль. В прошлом году он принимал участие в открытии казахстанского павильона на Лазурном берегу.
Напомним, в этом году в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля наша страна представлена картиной режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира», фильмом Жаннат Алшановой «Конец сезона» в программе Синефондасьон, фильмом режиссера Ольги Коротько «Так себе зима» в программе ACID, а также короткометражными картинами «Прятки» Венеры Каиржановой и «Асам» Берика Жаханова, которые будут демонстрироваться в программе «Short Film Corner» («Уголок короткого метра») в рамках кинорынка Marche du film.