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00:22 (мск), источник: Kazinform

Димаш Кудайберген прошелся по красной дорожке Каннского кинофестиваля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился фото с красной дорожки Каннского кинофестиваля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Снимки появились на странице Димаша в Инстаграме. В подписи певец благодарит всех причастных к созданию его образа.

Как сообщалось ранее, Димаш Кудайберген должен был выступить на официальном приеме «Казахский вечер в Каннах» вместе с народной артисткой РК Айман Мусахаджаевой, Государственным оркестром «Академия солистов» и другими артистами.

Отметим, для Димаша это второй приезд на Каннский кинофестиваль. В прошлом году он принимал участие в открытии казахстанского павильона на Лазурном берегу.

Напомним, в этом году в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля наша страна представлена картиной режиссера Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира», фильмом Жаннат Алшановой «Конец сезона» в программе Синефондасьон, фильмом режиссера Ольги Коротько «Так себе зима» в программе ACID, а также короткометражными картинами «Прятки» Венеры Каиржановой и «Асам» Берика Жаханова, которые будут демонстрироваться в программе «Short Film Corner» («Уголок короткого метра») в рамках кинорынка Marche du film.

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