Димаш Кудайберген прошелся по красной дорожке Каннского кинофестиваля

Источник: Kazinform

Снимки появились на странице Димаша в Инстаграме. В подписи певец благодарит всех причастных к созданию его образа.

Как сообщалось ранее, Димаш Кудайберген должен был выступить на официальном приеме «Казахский вечер в Каннах» вместе с народной артисткой РК Айман Мусахаджаевой, Государственным оркестром «Академия солистов» и другими артистами.

Отметим, для Димаша это второй приезд на Каннский кинофестиваль. В прошлом году он принимал участие в открытии казахстанского павильона на Лазурном берегу.