Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Большая скорбь: звезда сериала «Сваты» скончалась - СМИ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
«Расстанемся с ЗОЖем»: Ксения Алферова отказалась от диеты
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
«Это удар»: Россия превзошла ожидания украинцев Крымским мостом
Украинский певец оказал россиянам на Eurovision
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Паулина Андреева опубликовала редкое фото Федора Бондарчука
Бывший муж Дженнифер Энистон снялся с собакой для глянца
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
15Сделать деньги
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
09:05 (мск), источник: Volga News

Над площадью Куйбышева прогремел салют

Вечером, 9 мая, на площади Куйбышева состоялся праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Хедлайнером мероприятия стала группа «На-На». Музыканты исполнили новые композиции и хиты 90-х.

Источник: Volga News

В финале праздника на сцену вышли солисты Волжского народного хора. Зазвучала всенародно любимая песня Давида Тухманова и Владимира Гаврилова «Этот день Победы». Одновременно в небе над площадью начался праздничный салют. Свидетелями зрелища стали несколько тысяч человек.

«Мы под большим впечатлением от праздничной программы и, конечно от салюта. 9 мая — очень важный праздник, который необходимо отмечать с размахом и на высоком уровне. Это нужно в первую очередь нашим детям, чтобы они ощущали всю важность и торжественность этого дня», — поделилась самарчанка Мария Соломыкина.

Все новости региона
В Самаре на пл. Куйбышева прошел парад Победы
Ракетным ударом Израиля уничтожена сирийская РЛС
В Новосибирской области студент открыл стрельбу, трое пострадали
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
МИД России отреагировал на новые американские санкции
В ГД оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира Чехи станут первым серьезным соперником команды Ильи Воробьева на турнире
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь