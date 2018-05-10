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03:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Новый сквер готовится к открытию в Приморье

Новый сквер «100-летия образования пограничных войск России» на улице Лермонтова в городе Находка готовится к открытию, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

Сейчас здесь устанавливают садово-парковые фонари. Уже завершено создание ливневой канализации. Параллельно зеленые зоны очищены от остатков прошлогодней травы, листвы и хвои, установлено леерное ограждение, предназначенное для инвалидов. На памятнике закреплены тематические барельефы и эмблема Пограничной службы России.

Открыть сквер планируется 28 мая 2018 года в день 100-летия образования пограничных войск.

Таисия Масина.

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