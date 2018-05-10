Новый сквер готовится к открытию в Приморье
Новый сквер «100-летия образования пограничных войск России» на улице Лермонтова в городе Находка готовится к открытию, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.
Новый сквер «100-летия образования пограничных войск России» на улице Лермонтова в городе Находка готовится к открытию, об этом DEITA. RU сообщили в городской администрации.
Сейчас здесь устанавливают
Открыть сквер планируется 28 мая 2018 года в день 100-летия образования пограничных войск.
Таисия Масина.