Новый сквер готовится к открытию в Приморье

Сейчас здесь устанавливают садово-парковые фонари. Уже завершено создание ливневой канализации. Параллельно зеленые зоны очищены от остатков прошлогодней травы, листвы и хвои, установлено леерное ограждение, предназначенное для инвалидов. На памятнике закреплены тематические барельефы и эмблема Пограничной службы России.