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03:43 (мск), источник: Восток Медиа

Свое самоуправление обсудили школьники Приморья

Слёт представителей Российского движения школьников состоялся в Приморье. Участие в программе приняли более 20 образовательных организаций, которые в этом учебном году стали площадками движения в регионе, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

По словам исполняющего обязанности директора департамента образования и науки Приморья Татьяны Хмель, у ребят есть возможность показать свои лидерские качества и проявить себя в системе школьного самоуправления.

«Активную, яркую, интересующуюся молодёжь должно что-то объединять. Так называемая субкультура лидеров должна себя проявлять на различных площадках, в разных направлениях. “Российское движение школьников” создано как раз для этого, оно помогает ребятам реализовать свой потенциал в полной мере», — отметила руководитель ведомства.

Организаторы отмечают, что мероприятие собрало более 160 педагогов и школьников Приморья. В рамках слёта участники работали по различным секциям. Для присутствующих также провели лекции, мастер-классы, интерактивные игры и презентации.

Кроме того, участники секции «Лидер РДШ» смогли задать вопросы и пообщаться с вице-губернатором Приморья Константином Межоновым, который также посетил мероприятие и провел встречу с представителями движения.

На мероприятии подвели итоги работы организации в 2017—2018 учебном году и обозначили векторы развития на новый учебный год. На данный момент в Приморском отделении движения школьников состоит 46 школ, 20 из которых имеют статус официальных площадок, а 26 проходят испытательный срок.

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