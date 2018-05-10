Свое самоуправление обсудили школьники Приморья

По словам исполняющего обязанности директора департамента образования и науки Приморья Татьяны Хмель, у ребят есть возможность показать свои лидерские качества и проявить себя в системе школьного самоуправления.

«Активную, яркую, интересующуюся молодёжь должно что-то объединять. Так называемая субкультура лидеров должна себя проявлять на различных площадках, в разных направлениях. “Российское движение школьников” создано как раз для этого, оно помогает ребятам реализовать свой потенциал в полной мере», — отметила руководитель ведомства.

Организаторы отмечают, что мероприятие собрало более 160 педагогов и школьников Приморья. В рамках слёта участники работали по различным секциям. Для присутствующих также провели лекции, мастер-классы, интерактивные игры и презентации.

Кроме того, участники секции «Лидер РДШ» смогли задать вопросы и пообщаться с вице-губернатором Приморья Константином Межоновым, который также посетил мероприятие и провел встречу с представителями движения.