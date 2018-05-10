Строительство воскресной школы началось в Чегдомыне
Средств пока хватает только на фундамент.
Средств пока хватает только на фундамент.
Воскресную школу, в которой учатся дети от 5 до 17 лет, возрождают в Чегдомыне. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в рабочем поселке уже приступили к демонтажу старого здания школы, которая располагалась в бывшем магазине при храме.
Как уточнил настоятель, воскресную школу организовали в этом здании временно, однако с того момента прошло уже 10 лет.
— Сейчас находится здесь стало просто опасно, поэтому мы приступили к разбору здания, — говорит настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских послека Чегдомын священник Максим Волосевич. — Помогали в этом прихожане и ученики воскресной школы.
— В этом месяце планируем уже залить фундамент, сейчас мы подготавливаем территорию для его разметки. Однако нужны деньги также на возведение стен и кровли. Именно поэтому мы повторно обратились к жителям с просьбой о помощи. Надеемся, что в скором времени наши дети смогут продолжить обучение в новом безопасном здании, — добавил священник.