Строительство воскресной школы началось в Чегдомыне

Воскресную школу, в которой учатся дети от 5 до 17 лет, возрождают в Чегдомыне. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в рабочем поселке уже приступили к демонтажу старого здания школы, которая располагалась в бывшем магазине при храме.

Как уточнил настоятель, воскресную школу организовали в этом здании временно, однако с того момента прошло уже 10 лет.

— Сейчас находится здесь стало просто опасно, поэтому мы приступили к разбору здания, — говорит настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских послека Чегдомын священник Максим Волосевич. — Помогали в этом прихожане и ученики воскресной школы.

Для того, чтобы построить новую школу, около четырех лет назад был объявлен сбор денег. Сейчас средств хватает только для возведения фундамента.