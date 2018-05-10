Сильные грозовые дожди обрушатся на Владивосток
Осадки будут сопровождаться порывистым ветром.
Осадки будут сопровождаться порывистым ветром.
Сильные грозовые дожди обрушатся на Владивосток на следующей неделе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Gismeteo.
По данным портал сильный дождь также ожидается в воскресенье, 13 мая, с количеством осадков 1,7 мм.
Грозовые дожди обрушатся на приморскую столицу во вторник, 15 мая, и будут продолжаться три дня. За эти дни ожидается, что выпадет 1,4 мм осадков.
Осадки будут сопровождаться сильным ветром от 15 до 17 м/с.