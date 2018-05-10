Источник: AP 2018

Сильные грозовые дожди обрушатся на Владивосток на следующей неделе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Gismeteo.

По данным портал сильный дождь также ожидается в воскресенье, 13 мая, с количеством осадков 1,7 мм.

Грозовые дожди обрушатся на приморскую столицу во вторник, 15 мая, и будут продолжаться три дня. За эти дни ожидается, что выпадет 1,4 мм осадков.