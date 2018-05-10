Формулу идеального чиновника вывели в мэрии Владивостока

В администрации Владивостока уверены — современный чиновник должен иметь определенный образовательный уровень, уметь вовремя принимать нужные и взвешенные решения, работать в команде или грамотно ею управлять.

Еще чиновнику не следует «отфутболивать» обратившегося к нему горожанина. Наоборот, должностное лицо должно быть открытым для диалога, при этом беспристрастным по отношению к тому, кто перед ним: бизнесмен или студент.