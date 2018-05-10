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03:47 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье завезли продуктивных датских тёлочек

Датские коровы голштинской породы пополнили ведущее молочное предприятие края. Эта порода очень продуктивна: в год одна такая бурёнка может дать до 12 тысяч литров молока, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Источник: Восток Медиа

По словам директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрея Бронца, коров получила компания «ГринАгро», которая занимается не только собственным воспроизводством, но и готовит племенное поголовье для других приморских сельхозпроизводителей.

«В Приморье из Дании прилетели 185 коров. Все они голштинской породы, особи которой способны давать почти 12 тысяч литров молока за год», — отметил директор департамента.

Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что сегодня молочное животноводство является одним из приоритетных направлений в сельском хозяйстве.

«В этом году мы в 1,5 раза увеличили субсидии на молоко. Это позволит приморским сельхозпроизводителям вовремя подготовиться к зиме, заготовить корма, модернизировать производство», — сказал Валентин Дубинин.

Ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил, что крупные предприятия должны быть социально ориентированными и помогать начинающим фермерам.

«Нужно заключить договоры с крестьянами, чтобы продавать им телят. Они их вырастят, и будут сдавать молоко переработчикам по выгодной цене», — обозначил глава Приморья.

Продуктивность коров в Приморье увеличилась до 6,2 тонн на сегодняшний день. Этот показатель делает край лидером на Дальнем Востоке.

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