В Приморье завезли продуктивных датских тёлочек

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По словам директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрея Бронца, коров получила компания «ГринАгро», которая занимается не только собственным воспроизводством, но и готовит племенное поголовье для других приморских сельхозпроизводителей.

«В Приморье из Дании прилетели 185 коров. Все они голштинской породы, особи которой способны давать почти 12 тысяч литров молока за год», — отметил директор департамента.

Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что сегодня молочное животноводство является одним из приоритетных направлений в сельском хозяйстве.

«В этом году мы в 1,5 раза увеличили субсидии на молоко. Это позволит приморским сельхозпроизводителям вовремя подготовиться к зиме, заготовить корма, модернизировать производство», — сказал Валентин Дубинин.

Ранее врио губернатора края Андрей Тарасенко заявил, что крупные предприятия должны быть социально ориентированными и помогать начинающим фермерам.

«Нужно заключить договоры с крестьянами, чтобы продавать им телят. Они их вырастят, и будут сдавать молоко переработчикам по выгодной цене», — обозначил глава Приморья.