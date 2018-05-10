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03:50 (мск), источник: Вести Приморье

Два самолета не смогли приземлиться во Владивостоке из-за тумана

Туман в аэропорту Владивостока заставил экипажи двух рейсов утром в четверг вместо столицы Приморья отправиться в Хабаровск. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Источник: Вести Приморье

По данным табло аэропорта, с прибытием в Приморье задерживаются два рейса из Новосибирска, которые должны были прибыть во Владивосток в 6:25 местного времени (23:25 мск среды) и в 07:50 местного времени (00:50 мск).

По данным синоптиков, во Владивостоке в четверг днем солнечно, осадков не ожидается, ветер южный, юго-восточный, умеренный до сильного, температура воздуха 10−12 градусов тепла.

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