Два самолета не смогли приземлиться во Владивостоке из-за тумана
Туман в аэропорту Владивостока заставил экипажи двух рейсов утром в четверг вместо столицы Приморья отправиться в Хабаровск. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
Туман в аэропорту Владивостока заставил экипажи двух рейсов утром в четверг вместо столицы Приморья отправиться в Хабаровск. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
По данным табло аэропорта, с прибытием в Приморье задерживаются два рейса из Новосибирска, которые должны были прибыть во Владивосток в 6:25 местного времени (23:25 мск среды) и в 07:50 местного времени (00:50 мск).
По данным синоптиков, во Владивостоке в четверг днем солнечно, осадков не ожидается, ветер южный,