В Комсомольске эвакуировали поликлинику из-за «заложенной бомбы»

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе отдела МВД России по Комсомольску, сообщение о подозрительном предмете в поликлинике поступило утром, 10 мая. К 10:00 все экстренные службы приехали на место. Сотрудники ведомств проводят проверку.

РИА Восток-Медиа писало о случаях «минирования» зданий в Комсомольске-на-Амуре. Так, из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали 50 человек. Местный житель позвонил в полицию и рассказал, что в доме заложена бомба. Экстренные службы проверили учреждение и не обнаружили опасности. Стражи порядка задержали подозреваемого: он сделал звонок из хулиганских побуждений.