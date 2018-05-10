Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
30-летняя Кристина Асмус показала округлившийся живот (фото)
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Судебная тяжба: Проклова разделит дом с бывшим мужем - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
«Приговор»: профессор из США о новом правительстве РФ - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
04:20 (мск), источник: Восток Медиа

В Комсомольске эвакуировали поликлинику из-за «заложенной бомбы»

В Комсомольске-на-Амуре людей эвакуировали из поликлиники № 5 в центре города. По предварительным данным, в здании может быть заложена бомба. На месте работают все экстренные службы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе отдела МВД России по Комсомольску, сообщение о подозрительном предмете в поликлинике поступило утром, 10 мая. К 10:00 все экстренные службы приехали на место. Сотрудники ведомств проводят проверку.

РИА Восток-Медиа писало о случаях «минирования» зданий в Комсомольске-на-Амуре. Так, из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали 50 человек. Местный житель позвонил в полицию и рассказал, что в доме заложена бомба. Экстренные службы проверили учреждение и не обнаружили опасности. Стражи порядка задержали подозреваемого: он сделал звонок из хулиганских побуждений.

Также массовые угрозы «минирования» произошли в Хабаровске в сентябре и декабре прошлого года. Осенью из-за ложных сообщений эвакуировали несколько торговых центров, школу и здание мэрии. Ситуация повторилась в последний рабочий день ушедшего года.

Все новости региона
 Полиция Владивостока выяснила, почему девочке зажевало ноги на эскалаторе
Парад Победы в Хабаровске: как его отличить от советского прошлого
Израиль сообщил о 20 выпущенных Ираном из Сирии ракетах
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
В акции «Бессмертный полк» участвовали более десяти млн россиян
МИД России отреагировал на новые американские санкции
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
В ГД оценили идею продлить полномочия президента до трех сроков
Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на чемпионате мира Чехи станут первым серьезным соперником команды Ильи Воробьева на турнире
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь