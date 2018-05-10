Во Владивостоке зацвел природный символ города
Жители и гости города наслаждаются красотой растения в Ботаническом саду.
Жители и гости города наслаждаются красотой растения в Ботаническом саду.
В Ботаническом саду Владивостока цветет рододендрон, который официально считается природным символом приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
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Стоит отметить, что уже совсем скоро это красивое растение щедро раскрасит и городской ландшафт Владивостока.
По поручению Виталия Веркеенко этой весной высажены несколько сотен саженцев природного символа Владивостока.
«Красивейшее растение, и я хочу, чтобы его цветы украшали наш город.