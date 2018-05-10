Во Владивостоке зацвел природный символ города

В Ботаническом саду Владивостока цветет рододендрон, который официально считается природным символом приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Биологи ласково называют краснокнижное растение «звездой майско-июньского сезона» ботсада. Жители и гости приморской столицы навещают оранжереи, чтобы насладиться цветением рододендрона. Кроме визуальной красоты это растение имеет еще и пряный аромат.

Стоит отметить, что уже совсем скоро это красивое растение щедро раскрасит и городской ландшафт Владивостока.

Как отметил глава города, Владивосток это единственный город России, который имеет природную символику.

По поручению Виталия Веркеенко этой весной высажены несколько сотен саженцев природного символа Владивостока.