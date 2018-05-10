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04:53 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке зацвел природный символ города

Жители и гости города наслаждаются красотой растения в Ботаническом саду.

В Ботаническом саду Владивостока цветет рододендрон, который официально считается природным символом приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Биологи ласково называют краснокнижное растение «звездой майско-июньского сезона» ботсада. Жители и гости приморской столицы навещают оранжереи, чтобы насладиться цветением рододендрона. Кроме визуальной красоты это растение имеет еще и пряный аромат.

Стоит отметить, что уже совсем скоро это красивое растение щедро раскрасит и городской ландшафт Владивостока.

Как отметил глава города, Владивосток это единственный город России, который имеет природную символику.

По поручению Виталия Веркеенко этой весной высажены несколько сотен саженцев природного символа Владивостока.

«Красивейшее растение, и я хочу, чтобы его цветы украшали наш город. Когда-то рододендрон цвел на сопках, сейчас его в городе почти не увидишь», — сказал глава города.

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