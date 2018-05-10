Во Владивостоке пытаются спасти стоматологию
Активисты собирают подписи в защиту.
Активисты собирают подписи в защиту.
Во Владивостоке могут закрыть МУПВ стоматологическая клиника «Самсон»
Согласно документам, попавшим в редакцию РИА VladNews, аудит владивостокских муниципальных унитарных предприятий выявил неэффективное использование бюджетных средств ряда МУПов, в том числе и стоматологической клиники «Самсон».
«Не секрет — у нас в городе далеко не все благополучно с МУПами, многие из них убыточны, но клиника “Самсон” одно из счастливых исключений из этого списка данное предприятие приносит прибыль городскому бюджету. И это при условии, что у них самые низкие цены на протезирование», — говорит президент Фонда Сергей Мильвит.
Защитники также обратились за помощью к администрации Владивостока и, в частности, мэру города Виталию Веркеенко.