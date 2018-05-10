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05:06 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке пытаются спасти стоматологию

Активисты собирают подписи в защиту.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке могут закрыть МУПВ стоматологическая клиника «Самсон» из-за выявленной экономической неэффективности организации. Активные граждане города встали на защиту стоматологии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Фонд развития города Владивостока «Горожанин и гражданин».

Согласно документам, попавшим в редакцию РИА VladNews, аудит владивостокских муниципальных унитарных предприятий выявил неэффективное использование бюджетных средств ряда МУПов, в том числе и стоматологической клиники «Самсон».

После поступления коллективного обращения от инициативной группы пенсионеров, активисты Фонда начали собирать подписи в защиту муниципальной стоматологии.

«Не секрет — у нас в городе далеко не все благополучно с МУПами, многие из них убыточны, но клиника “Самсон” одно из счастливых исключений из этого списка данное предприятие приносит прибыль городскому бюджету. И это при условии, что у них самые низкие цены на протезирование», — говорит президент Фонда Сергей Мильвит.

Защитники также обратились за помощью к администрации Владивостока и, в частности, мэру города Виталию Веркеенко.

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