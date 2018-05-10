Во Владивостоке пытаются спасти стоматологию

«Не секрет — у нас в городе далеко не все благополучно с МУПами, многие из них убыточны, но клиника “Самсон” одно из счастливых исключений из этого списка данное предприятие приносит прибыль городскому бюджету. И это при условии, что у них самые низкие цены на протезирование», — говорит президент Фонда Сергей Мильвит.