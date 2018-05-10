Балахтинскую школу оштрафовали за холод и плохую работу столовой

Источник: НИА Красноярск

На кухне не соблюдали режим мытья посуды: вместо трехсекционной ванны ее мыли в двухсекционной. Также там не было достаточного количества полок и стеллажей для просушки. Кроме того, школьникам подавали тарелки и стаканы с отбитыми краями или сколами.

Мясной бифштекс в столовой готовили не из натурального мяса, а из мясосодержащих полуфабрикатов. А соки разбавляли, в результате чего доза витаминов в напитках становилась ниже.

Также сотрудники ведомства установили, что освещение и температура воздуха в учебных кабинетах не соответствуют саннормам.