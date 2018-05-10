Балахтинскую школу оштрафовали за холод и плохую работу столовой
Специалисты краевого Роспотребнадзора проверили среднюю школу № 2 в поселке Балахта. Как сообщают в ведомстве, в учреждении выявили нарушения санитарных требований.
Специалисты краевого Роспотребнадзора проверили среднюю школу № 2 в поселке Балахта. Как сообщают в ведомстве, в учреждении выявили нарушения санитарных требований.
На кухне не соблюдали режим мытья посуды: вместо трехсекционной ванны ее мыли в двухсекционной. Также там не было достаточного количества полок и стеллажей для просушки. Кроме того, школьникам подавали тарелки и стаканы с отбитыми краями или сколами.
Мясной бифштекс в столовой готовили не из натурального мяса, а из мясосодержащих полуфабрикатов. А соки разбавляли, в результате чего доза витаминов в напитках становилась ниже.
Также сотрудники ведомства установили, что освещение и температура воздуха в учебных кабинетах не соответствуют саннормам.
За эти нарушения директора школы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3000 рублей.