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05:55 (мск), источник: НИА Красноярск

Балахтинскую школу оштрафовали за холод и плохую работу столовой

Специалисты краевого Роспотребнадзора проверили среднюю школу № 2 в поселке Балахта. Как сообщают в ведомстве, в учреждении выявили нарушения санитарных требований.

Источник: НИА Красноярск

На кухне не соблюдали режим мытья посуды: вместо трехсекционной ванны ее мыли в двухсекционной. Также там не было достаточного количества полок и стеллажей для просушки. Кроме того, школьникам подавали тарелки и стаканы с отбитыми краями или сколами.

Мясной бифштекс в столовой готовили не из натурального мяса, а из мясосодержащих полуфабрикатов. А соки разбавляли, в результате чего доза витаминов в напитках становилась ниже.

Также сотрудники ведомства установили, что освещение и температура воздуха в учебных кабинетах не соответствуют саннормам.

За эти нарушения директора школы привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3000 рублей.

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