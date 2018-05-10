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05:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае река угрожает отдалённому посёлку

Около села Аим возник ледяной затор.

Спасатели и сотрудники комитета по гражданской защите правительства Хабаровского края прибыли в отдалённое село Аим Аяно-Майского района для контроля над прохождением паводка. Как сообщили в пресс-службе регионального главка ГУ МЧС России корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», к ним поступило сообщение о подтоплении придворовых территорий в посёлке Аим. Населённый пункт находится на слиянии двух рек: Мая, на которой накануне ещё стоял лёд, и реки Аим. Ледоход на последней начался раньше. Возник затор, и вода начала заливать село. По данным на 9 мая подтоплено было 4 придомовых территории.

 — На место происшествия вылетел вертолёт Ми-8 от Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту группа из десяти спасателей-пиротехников Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Спасатели проведут мониторинг ледовой обстановки на реке, обследуют затороопасные участки и при необходимости проведут работы по разрушению ледового затора и пропуску паводковых вод, — отметила руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Екатерина Потворова. — Для жителей подворий, оказавшихся в зоне подтопления, на базе средней школы поселка Аим развернут пункт временного размещения, однако люди решили временно разместиться у родных и знакомых. Запас продуктов питания и воды у населения имеется. Системы энерго-, теплоснабжения работают в штатном режиме.

Сегодня корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» удалось дозвониться до отдалённого Аима. Связь с поселением осуществляется при помощи таксофона, который стоит на улице около администрации. Местная жительница, взявшая трубку, передала её оказавшемуся поблизости представителю краевого комитета по гражданской защите.

 — В настоящее время ледоход пошёл и по реке Аим, и по Мае. Угроза ледового затора снята, — рассказал заместитель председателя комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Евгений Кузьмин. — Мы находимся тут для мониторинга паводковой ситуации и оказания возможной помощи. В целом ситуация стабилизировалась. Подтоплен только один дом.

В конце апреля ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что режим чрезвычайной ситуации вводился в посёлке Тумнин Ванинского района. Из-за ледового затора на реке Тумнин вода перелилиась через защитную дамбу. Были подтоплены 10 дворов на улицах Набережная и Лесная. Для пострадавших организовали пункт временного размещения. Затор льда на реке Тумнин был ликвидирован артобстрелом с армейского вертолёта Ми-26.

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