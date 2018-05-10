Улицу Ленина в Красноярске отремонтируют за 160 млн рублей
На ней заменят асфальт и бордюры, а также обещают починить ливневую канализацию.
На ней заменят асфальт и бордюры, а также обещают починить ливневую канализацию.
Администрация Красноярска ищет подрядчиков для капитального ремонта улицы Ленина. Об этом сообщили в
Работы, которые необходимо произвести на ул. Ленина, разбиты на три лота. Первый предполагает замену бордюров практически на всем протяжении улицы и замену знаков. Первоначальная цена — 20 млн рублей.
Кроме дорожных работ на ул. Ленина, предстоит обновить освещение, провести озеленение, отремонтировать тротуары и установить новые остановочные павильоны. Эти работы будет выполнять отдельный подрядчик. Цена контракта пока неизвестна.
Первый из этих заявленных лотов уже выставлен на торги, а второй и третий появятся чуть позже.