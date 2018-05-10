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06:00 (мск), источник: Newslab.ru

Улицу Ленина в Красноярске отремонтируют за 160 млн рублей

На ней заменят асфальт и бордюры, а также обещают починить ливневую канализацию.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Красноярска ищет подрядчиков для капитального ремонта улицы Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства. Ремонт одной из главных улиц краевого центра в этом году производится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы, которые необходимо произвести на ул. Ленина, разбиты на три лота. Первый предполагает замену бордюров практически на всем протяжении улицы и замену знаков. Первоначальная цена — 20 млн рублей.

Исполнителям второго контракта, цена которого составляет 140 млн рублей, предстоит отремонтировать ливневую канализацию и водостоки, укрепить основание дороги, отремонтировать парковочные карманы и переложить два слоя асфальто-бетонного покрытия.

Кроме дорожных работ на ул. Ленина, предстоит обновить освещение, провести озеленение, отремонтировать тротуары и установить новые остановочные павильоны. Эти работы будет выполнять отдельный подрядчик. Цена контракта пока неизвестна.

Первый из этих заявленных лотов уже выставлен на торги, а второй и третий появятся чуть позже.

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