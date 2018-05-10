Улицу Ленина в Красноярске отремонтируют за 160 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Администрация Красноярска ищет подрядчиков для капитального ремонта улицы Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства. Ремонт одной из главных улиц краевого центра в этом году производится в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы, которые необходимо произвести на ул. Ленина, разбиты на три лота. Первый предполагает замену бордюров практически на всем протяжении улицы и замену знаков. Первоначальная цена — 20 млн рублей.

Исполнителям второго контракта, цена которого составляет 140 млн рублей, предстоит отремонтировать ливневую канализацию и водостоки, укрепить основание дороги, отремонтировать парковочные карманы и переложить два слоя асфальто-бетонного покрытия.

Кроме дорожных работ на ул. Ленина, предстоит обновить освещение, провести озеленение, отремонтировать тротуары и установить новые остановочные павильоны. Эти работы будет выполнять отдельный подрядчик. Цена контракта пока неизвестна.