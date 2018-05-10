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06:05 (мск), источник: Вести Приморье

На авторынке «Зеленый угол» цены встали «на паузу»

По мнению экспертов, с введение новых ставок «утильсбора» цены на самые ходовые машины с двигателями объемом от 1,5 до 2,0 л вырастут в среднем на 100 тысяч рублей, но пока еще на рынке полно автомобилей, привезенных до апреля 2018 года.

С апреля 2018 года ситуация на рынке подержанных автомобилей «Зеленый угол» во Владивостоке немного меняется, а именно — в связи с увеличением утилизационного сбора на авто, привезенные на юр. лиц (большинство авто на рынок привозилось именно фирмами), снизился поток поступления свежего товара. «Вести:Приморье» сообщают об этом со сылкой на автомобильный портал Дром.ru. По мнению экспертов, с введение новых ставок «утильсбора» цены на самые ходовые машины с двигателями объемом от 1,5 до 2,0 л вырастут в среднем на 100 тысяч рублей, но пока еще на рынке полно автомобилей, привезенных до апреля 2018 года.

Цены «на паузе», но все ожидают их скорого роста, поэтому покупатели спешат с приобретением. В связи с этим рынок на конец апреля немного опустел, на стоянках стали появляться просветы, пустые места, чего не было с начала года, но, скорее всего, все должно стабилизироваться — цены установятся, завоз авто продолжится.

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