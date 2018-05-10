Водители из Новосибирска поздравили с 9 Мая, сложив надпись из машин

В столице Сибири водители объединились, чтобы поздравить ветеранов с Днем Победы. Для этого автовладельцы сложили надпись из машин. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». Всего в акции приняло участие 50 автомобилей. Затем колонна проехалась по Новосибирску.

Мероприятие состоялось на территории Городского аэропорта. Известно, что его организаторами стала федерация газелистов Сибири и Новосибирской области.