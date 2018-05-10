На время ЧМ в Екатеринбурге запретят жарить шашлыки

Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова есть в распоряжении «Известий».

Как сообщает издание, особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определят власти города. Большинство готовится запретить в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Помимо сотрудников МЧС, в столице Урала территории на предмет нарушений будут патрулировать лесные инспекторы, а в случае серьезных пожаров подключается полиция, отметили в администрации Свердловской области.