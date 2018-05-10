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07:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Военные устроили выставку боевой техники в Новосибирске

В центре города в День Победы военные Центрального военного округа развернули выставку боевой техники. В Первомайском сквере работали полевая кухня и интерактивные площадки с оружием и приборами, которые сегодня стоят на вооружении армии.

Источник: Вести - Новосибирск

Здесь же можно было примерить экипировку военных — например, сфотографироваться с комплектом парашютиста, попытаться собрать и разобрать автомат, а для тех, кто хочет служить в армии по контракту, на месте развернули мобильный пункт отбора. За советами к военным новосибирцы начали обращаться уже в первые часы работы площадки — и не только мужчины.

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Николай Подгорный, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Новосибирской области: «Хочу сказать, что за эти два-три часа уже где-то около 80-ти человек изъявили желание проходить службу по контракту. Из них уже прошли профессионально-психологический отбор 55 человек. И также есть уже 12 девушек, которые прошли профессионально-психологический отбор и изъявили желание поступить на контракт».

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