Военные устроили выставку боевой техники в Новосибирске

Здесь же можно было примерить экипировку военных — например, сфотографироваться с комплектом парашютиста, попытаться собрать и разобрать автомат, а для тех, кто хочет служить в армии по контракту, на месте развернули мобильный пункт отбора. За советами к военным новосибирцы начали обращаться уже в первые часы работы площадки — и не только мужчины.

Николай Подгорный, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Новосибирской области: «Хочу сказать, что за эти два-три часа уже где-то около 80-ти человек изъявили желание проходить службу по контракту. Из них уже прошли профессионально-психологический отбор 55 человек. И также есть уже 12 девушек, которые прошли профессионально-психологический отбор и изъявили желание поступить на контракт».