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07:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Защитник ХК «Сибирь» Верещагин перешел в магнитогорский «Металлург»

«Магнитка» подписала контракт с Верещагиным на два года, рассказали в пресс-службе клуба.

Защитник ХК «Сибирь» Верещагин перешел в магнитогорский «Металлург», об этом сообщается на сайте уральского клуба.

«В магнитогорский “Металлург” переходит защитник Иван Верещагин. Контракт рассчитан на два сезона. Новосибирский клуб “Сибирь” в обмен получит денежную компенсацию», — рассказали в «Металлурге».

В прошлом сезоне Иван провел 50 матчей за «Сибирь», в которых набрал 22 очка (5 + 17) и заработал 18 штрафных минут при показателе полезности +12.

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