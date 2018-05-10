Защитник ХК «Сибирь» Верещагин перешел в магнитогорский «Металлург», об этом сообщается на сайте уральского клуба.

«В магнитогорский “Металлург” переходит защитник Иван Верещагин. Контракт рассчитан на два сезона. Новосибирский клуб “Сибирь” в обмен получит денежную компенсацию», — рассказали в «Металлурге».