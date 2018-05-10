«Бессмертный полк» Новосибирска стал самым многочисленным в Сибири

Источник: VN.ru

По всей России в колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек, в рамках акции «Бессмертный полк» состоялось более 2900 мероприятий. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Новосибирске в акции приняли участие 250 тысяч человек. В других сибирских городах «Бессмертный полк» собрал гораздо меньше участников. Так, в городах-миллионниках Омске и Красноярске с портретами предков прошли 60 тысяч и 40 тысяч человек соответственно, в Томске — 48 тысяч человек, в Барнауле — 40 тысяч человек, в Кемерове — 20 тысяч человек. Не подвели и другие города Новосибирской области — например, Искитим собрал 4 тысячи человек, Бердск — 5 тысяч человек.

Таким образом, Новосибирск поставил своеобразный рекорд — в строй «Бессмертного полка» встал каждый шестой новосибирец. Для сравнения, в Москве акция собрала один миллион человек, то есть каждого двенадцатого москвича.

«Бессмертный полк» объединил самых разных людей — в строю можно было видеть представителей всех поколений и родов занятий. В Москве к акции присоединился Президент РФ Владимир Путин, а в Новосибирске — врио губернатора области Андрей Травников. «Для меня шествие — это демонстрация того, что и я не забуду, и не позволю никому забыть то, что произошло в 1941 — 1945 годах», — сказал руководитель региона.

9 Мая новосибирский телеканал ОТС организовал телемарафон под названием «Вахта памяти». В прямом эфире были показаны Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» в Новосибирске, а также фильмы, снятые сибиряками-документалистами в годы Великой Отечественной войны, и репортажи о жизни города в то тяжелое время.