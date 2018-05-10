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07:05 (мск), источник: VN.ru

«Бессмертный полк» Новосибирска стал самым многочисленным в Сибири

250 тысяч человек прошли в строю «Бессмертного полка» в Новосибирске 9 мая 2018 года. В других сибирских городах, даже с миллионным населением, акция собрала в разы меньшее количество участников.

Источник: VN.ru

По всей России в колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек, в рамках акции «Бессмертный полк» состоялось более 2900 мероприятий. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Новосибирске в акции приняли участие 250 тысяч человек. В других сибирских городах «Бессмертный полк» собрал гораздо меньше участников. Так, в городах-миллионниках Омске и Красноярске с портретами предков прошли 60 тысяч и 40 тысяч человек соответственно, в Томске — 48 тысяч человек, в Барнауле — 40 тысяч человек, в Кемерове — 20 тысяч человек. Не подвели и другие города Новосибирской области — например, Искитим собрал 4 тысячи человек, Бердск — 5 тысяч человек.

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Таким образом, Новосибирск поставил своеобразный рекорд — в строй «Бессмертного полка» встал каждый шестой новосибирец. Для сравнения, в Москве акция собрала один миллион человек, то есть каждого двенадцатого москвича.

«Бессмертный полк» объединил самых разных людей — в строю можно было видеть представителей всех поколений и родов занятий. В Москве к акции присоединился Президент РФ Владимир Путин, а в Новосибирске — врио губернатора области Андрей Травников. «Для меня шествие — это демонстрация того, что и я не забуду, и не позволю никому забыть то, что произошло в 1941 — 1945 годах», — сказал руководитель региона.

9 Мая новосибирский телеканал ОТС организовал телемарафон под названием «Вахта памяти». В прямом эфире были показаны Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» в Новосибирске, а также фильмы, снятые сибиряками-документалистами в годы Великой Отечественной войны, и репортажи о жизни города в то тяжелое время.

«Мы расскажем, как город на Оби встретил трагическую новость 22 июня 1941 года, как сибиряки уходили на фронт, как наш регион принимал эшелоны из блокадного Ленинграда. Размещал в тылу людей и целые заводы. Как работали с одной целью и выживали с мыслью — сделать все возможное для фронта и для Победы. И как в мае 45-го не скрывали слез», — анонсировал свой проект ОТС. Впоследствии телеканал выложил видео праздничных мероприятий, в том числе полную запись парада в Новосибирске.

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